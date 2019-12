Estas 7 dicas vão te ajudar a aprender dança de rua

As danças de rua são, basicamente, aquelas que podem ser praticadas em locais abertos, como parques e praças - e na rua, é claro. São muitas as opções, do breaking ao passinho, popping ao house. Uma lista quase infinita. Se você quer conhecer um estilo ou aprimorar habilidades, veja esta lista e divirta-se.

1. Encontre um mentor

Uma das maiores tradições da cultura da dança de rua é ser apadrinhado alguém mais experiente no estilo escolhido. Esta pessoa vai ensinar o ritmo, sua história e o que significa praticá-la. Dançarinos podem procurar mentores ou podem ser "achados" por alguém mais velho que enxerga um talento bruto. Para ter uma mentoria, o alunos devem mostrar comprometimento em aprender não apenas a dança, mas também a cultura e a história do estilo.

Dassy explica a técnica do popping © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

2. Aprenda com uma crew

É também uma tradição na dança de rua que as crews – um grupo de dançarinos que se reúnem e criam rotinas – acolham e ensinem bailarinos mais novos. Geralmente os novatos são apresentados a uma crew por um conhecido em comum ou quando o grupo abre aulas ou sessões abertas. Aí, muitas vezes, as crews encontram novos talentos a quem convidam para treinar. Esse é outro método de aprendizado que requer comprometimento, como não faltar às sessões e demonstrar que você realmente se interessa.

3. Matricule-se em um estúdio de dança

A maioria dos estúdios oferece aulas de diferentes estilos de dança de rua. As aulas geralmente são lugares para aprender em ambiente casual e menos comprometido, em que os alunos não sonham em ser dançarinos competitivos ou mesmo se tornar parte da cena. As aulas são um lugar onde as pessoas podem levar a sério ou apenas aprender movimentos e passos no seu próprio ritmo.

Dey Dey dá instruções a um aluno no Red Bull BC One Camp na Holanda © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

4. Explore escolas especializadas em dança de rua

Muitas crews e dançarinos possuem suas próprias escolas. Elas possuem currículos estruturados projetados especificamente para desenvolver a habilidade e o conhecimento de um aluno em seu estilo de dança, como acontece em uma escola de balé, por exemplo. Eles também enfatizam como a dança de rua pode ajudar a moldar o caráter de um aluno.

Red Bull BC One All Star Wing dá aula em estúdio de dança de Calcutá, Índia © Naman Saraiya / Red Bull Content Pool

5. Tutoriais online

Sites e aplicativos, como o YouTube e o Instagram, estão cheios de tutoriais de bailarinos de alto nível, que ensinam os fundamentos do seu estilo. Esses tutoriais são um ótimo recurso para pessoas que desejam aprender um estilo particular de dança de rua, mas não têm aulas regulares ou até mesmo uma grande cena onde vivem. Eles também são ótimos para pessoas que não se sentem confiantes o suficiente para talvez ir a uma aula. Existem inclusive tutoriais sendo fornecidos por organizações da cena da dança de rua, que convidam dançarinos conhecidos para filmar tutoriais com eles.

6. Frequente sessões de treinos abertos

Muitos iniciantes na dança de rua encontram treinos abertos e aprendem assistindo aos outros dançarinos e pedindo a eles que lhes mostrem certos passos e movimentos durante a sessão. É uma forma agradável de socialização e de fazer amizades novas ao mesmo tempo em que se aprende um pouco mais sobre ritmos diversos.

7. Faça workshops

Os workshops são um ótimo jeito de aprender com alguns de seus dançarinos favoritos, que podem ir até a sua cidade para dar aulas. Também são uma ótima maneira de obter treinamento específico sobre aspecto particular de estilo com dançarinos especializados. Além disso, a maioria dos eventos de dança agora realiza workshops com seus juízes, dando às pessoas a chance de aprender com eles, geralmente de graça. Os workshops também são uma ótima maneira de apresentar um estilo de dança para qualquer pessoa que queira experimentá-lo pela primeira vez.

Mike Song em workshop durante o Red Bull BC One Camp nos EUA © Drew Gurian / Red Bull Content Pool