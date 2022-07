A cena breaking mundial está desembarcando no Brasil

Se liga que falta pouco pro Red Bull BC One Camp invadir São Paulo! Serão três dias de atividades especiais, em um evento gratuito – clique aqui pra garantir sua presença – com workshops, apresentações, oficinas de danças e batalhas de exibição com grandes nomes nacionais e internacionais do breaking .

Além de figuras ilustres do cenário nacional, como Pelezinho , Allmax, Celly e Neguin , a programação que rola de 29 a 31 de julho no Streetopia (R. Luís Coelho, 323 - Consolação) terá um time de breakers gringos que fazem parte da história da dança mundial. Dá só uma olhada em quem vai colar:

01 Sarah Bee

A francesa Sarah Bee tinha apenas 17 anos quando decidiu largar o colégio e se dedicar integralmente à dança. Hoje, aos 26 anos, ela coleciona títulos pelo mundo – entre eles o Red Bull BC One France 2019. Membro da crew feminina Zamounta – equipe especializada em freestyle –, a B-Girl traz elementos de sua origem argelina para seus movimentos, criando um estilo único que impressiona.

B-Girl Sara Bee Junte-se a nós em nossa viagem à França para conhecer a B-Girl Sarah Bee, da Zamounda Crew.

Na sexta (29) vai rolar o "Workshop com Mente Aberta". Conhecida por ser rápida, dinâmica e destemida em sua expressão e atitude, Sarah Bee propõe que todos venham de mente aberta para a atividade, que busca explorar as possibilidades do corpo e da criatividade.

02 Lilou

Lilou é um dos nomes mais emblemáticos da cena breaking mundial. Seu estilo, com o típico "toque francês" como ele mesmo diz, já o fez ganhar por duas vezes a final mundial do Red Bull BC One . A primeira foi em Berlim (2005), e a segunda em 2009, na cidade de Nova York.

B-Boy Lilou © Nika Kramer / Red Bull Content Pool

Por aqui, ele irá ministrar no sábado (30) um workshop que promete ser inesquecível. Além de movimentos insanos, o B-Boy irá mostrar como a criatividade funciona como aliada em suas táticas de batalha – e como provocar os oponentes de um jeito que eles jamais esperariam.

03 Kapela

Pilar fundamental da cultura hip-hop, os DJs são responsáveis por dar vida às batalhas e colocar B-Boys e B-Girls – e até espectadores – para dançar. Direto da França, o DJ e dançarino Kapela sabe botar fogo na pista, não importa onde esteja. Tanto que este ano está viajando por diversos países pra dividir sua experiência em vários Red Bull BC Camp .

E agora chegou a vez do Brasil. No sábado (29), ele vai ministrar um workshop que é toda uma vibe. Durante a atividade, Kapela irá ensinar sobre as bases de house e como desenvolver vocabulário por meio de diversos exercícios, em uma jornada musical onde o aluno não apenas aprenderá a dançar house, mas também a dançar para house music.

04 Little Shao

Foi em 1997 que o B-Boy francês Little Shao começou a se destacar na cena breaking, mas de um jeito diferente: além de exibir seus movimentos em batalhas insanas, ele também registrava tudo com sua câmera fotográfica. O resultado era tão impressionante que ele deixou a dança de lado passou a se dedicar à fotografia.

Little Shao © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Atualmente, Little Shao viaja o mundo capturando imagens de breakers e continua impressionando com sua capacidade de registrar o momento certo. Ele vai falar um pouco mais sobre suas técnicas e experiências em um bate-papo com os B-Boys Lilou e Allef no domingo (31).

05 Martha Cooper

Quem também se destaca na cena hip-hop pela fotografia é Martha Cooper. Com uma carreira extensa, a norte-americana é mais conhecida por documentar o panorama do grafite em Nova York nos anos 1970 e 1980. Suas fotos já foram publicadas em revistas importantes, como a "National Geographic", e em dezenas de livros, entre eles a bíblia do grafite "Subway Art", que vendeu mais de meio milhão de cópias.

Martha Cooper © Nika Kramer

Ela é convidada especial do Red Bull BC One Camp e fará por aqui uma pequena exibição de suas algumas fotos mais conhecidas, tudo isso junto com o artista e grafiteiro brasileiro Wagner Wagz. Fã do trabalho da fotógrafa, Wagner fez uma pequena coleção de jaquetas com releituras das fotos mais icônicas de Martha – vai ser a primeira vez que eles se encontrarão pessoalmente.

06 Squadron Crew

O local de origem de uma crew sempre diz muito sobre ela. Mas mesmo a Squadron Crew sendo do sul da Califórnia, seus membros vêm de vários lugares dos Estados Unidos. A ideia do fundador, o ícone do breaking David “MexOne” Alvarado, era montar um time nacional destinado a representar o melhor do break norte-americano no exterior.

Squadron Crew © RoxRite

O resultado é uma crew que reúne diversos estilos de breaking. Em 2022, a Squadron completa 15 anos espalhando a palavra do breaking pelo mundo. No sábado (30), os B-Boys Luigi, Phil, Pnut e Stripes farão uma batalha de exibição contra alguns dos mais ilustres da equipe Tsunami All Stars: Bart , Neguin, Allmax e Sinistro. Imperdível.

✊ Red Bull BC One Brazil 2022

Com cyphers marcadas para julho em Curitiba, Fortaleza, Brasília e São Paulo, o Red Bull BC One Brazil está de volta. Veja abaixo as datas – para participar é necessário garantir ingresso online a partir de 28 de junho pelo site oficial ou no local de cada evento, por ordem de chegada. Mas se liga, porque a capacidade é limitada.

DATA EVENTO LOCAL 10/07 Cypher Curitiba Expo Unimed 16/07 Cypher Fortaleza Dragão do Mar 23/07 Cyoher Brasília Galeria dos Estados 29/07 Cypher São Paulo Streetopia 29, 30 e 31/07 Red Bull BC One Camp Streetopia 31/07 Final Nacional Streetopia

