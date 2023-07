5 curiosidades sobre o breaking no Brasil

Red Bull BC One Brazil

Campeão do Red Bull BC One

Surgimento no metrô

chegar ao Brasil. Foram poucos anos após o movimento surgir no Bronx, em Nova York, na década de 70. Por aqui, ganhou traços da cultura nacional e uma identidade própria, sem perder a essência de sua origem. Veja abaixo cinco curiosidades sobre o breaking no Brasil.

foi treinar na rua e o ponto de encontro era a estação São Bento do Metrô paulistano. Os manos e as minas se juntavam por lá e dali surgiram as primeiras crews brasileiras, entre elas a Panteras Negras e a Dragon Breakers, além da Back Spin, grupo mais antigo de breaking do País, na ativa desde 1985.

O breaking chegou ao Brasil em meados dos anos 80, de transporte público. É que depois de se encantar com o breaking vindo dos Estados Unidos pela TV,

Back Spin Crew no Metrô São Bento

Em 2004, o breaking ganhou ainda mais força com o surgimento do

B-Boy Neguin, vencedor do Red Bull BC One 2010

Red Bull BC One

👉 Aliás, se liga que dia 22 de julho rola a Final Nacional do

Só tem no Brasil: a ginga que transforma o breaking

Foi assim que aconteceu: a história do breaking no …

Mais breaking no Brasil