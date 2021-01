Quer dançar (mesmo)? Use as redes sociais a seu favor

Qual é a primeira coisa que você faz quando quer conhecer o trabalho de alguém? É provável que a resposta seja dar aquela stalkeada marota nas redes sociais, certo? Ter uma presença online é fundamental para quem quer se manter relevante, e isso é ainda mais verdade verdade quando falamos da galera da dança, que são pessoas que criam uma marca em que o produto são eles mesmos.

"As redes sociais têm o poder de amplificar a marca pessoal", diz Bruna Fioreti, jornalista de formação que atualmente é responsável por cursos nas áreas de carreira e branding pessoal. "Você tem a possibilidade de atingir mais gente do que você atingiria no seu ciclo de convívio natural", afirma.

Palavra de um craque da dança: "Hoje em dia, se um dançarino não estiver acompanhando a tecnologia, ele vai ficar pra trás", diz B-Boy Pelezinho . Um dos maiores breakers do mundo, o paulista tem mais de 50 mil seguidores em seu Instagram, que ele administra sozinho.

A máxima "quantidade não é qualidade" vale muito quando o assunto é construir sua presença online. No caso de dançarinos, é importante ser autêntico – e aqui se trata "branding pessoal" –, mas também procurar construir uma imagem que atraia o tipo de pessoa que você quer que interaja com você – ou seja, elaborar um bom "marketing pessoal".

Para isso, é fundamental equilibrar os lados pessoal e profissional. "A grande sacada da marca pessoal na rede social é você conseguir não apenas mostrar todos os aspectos do seu trabalho, mas também trazer alguns aspectos – não precisa ser todos – do seu eu mais autêntico ou das causas que você defende e colocar tudo isso em um empacotamento interessante de conteúdo", conta Bruna Fioreti. Assim, a audiência, além de se identificar com você, vai poder se inspirar e continuar ligada nos seus posts.

"Se é um dia que eu estou inspirado e quero postar várias coisas do meu dia a dia, às vezes eu publico coisa de manhã, tomando café, antes de fazer um treino...", explica Pelezinho. "Agora, se eu vou praticar breaking e quero fazer um vídeo mais específico, eu espero um bom momento para ir lá e [elaborar o material para] passar o máximo de informação possível."

Atualmente, a maioria das plataformas está investindo em novos recursos para quem quer fazer vídeo, o que ajuda muito na divulgação do trabalho de dançarinos. É o caso do IGTV e do Reels, no Instagram, e do TikTok , que criou uma onda de desafios de dança que trouxe de volta o fenômeno das coreografias virais.

"As pessoas têm se certificado de usar muito bem todos os recursos de entretenimento dentro das redes sociais", continua Bruna Fioreti. Esse movimento chamado por ela de "tiktokização" é uma ótima oportunidade para dançarinos mostrarem seu talento em vídeos curtos e lúdicos, mas para se destacar, é preciso se libertar do personagem. "Isso muitas vezes é o mais difícil, porque alguns dançarinos podem não querer fazer alguma dança do TikTok por acharem que falta técnica, mas é preciso se desconstruir um pouco, colocar seu jeito, e você vai ver que as pessoas vão se identificar."

Mas não basta dançar a coreografia do momento para se destacar. "Tem um monte de gente que está usando as redes sociais por usar", alerta Pelezinho. "É tanto conteúdo, mas às vezes não tem uma informação." Por isso, criar uma nova coreografia para uma música que está na moda e se apoiar em uma hashtag pode ser um bom caminho para mostrar seu trabalho para muitas pessoas.

Talento e originalidade são peças fundamentais para se destacar nas redes sociais. E lembre-se que, com isso, as pessoas vão começar a falar sobre você. O desafio a partir disso é manter sua boa imagem online, evitando postagens ofensivas, mesmo que elas reflitam a sua opinião. "Eu tenho muito cuidado com essa parte, porque a rede social é complicada, então se você não souber usá-la, muita coisa pode acontecer", explica Pelezinho.

Além disso, existe ainda o desafio de manter-se em evidência mesmo quando não estiverem rolando competições. Campeã nacional do Red Bull BC One em 2019, a B-Girl Itsa conta que usa as redes sociais para mostrar o que faz durante todo o ano para melhorar em sua arte. "Eu treino diariamente, daí eu faço umas gravações e posto uns compilados", diz. "Também posto conteúdos em eventos de amigos, porque acho importante não só se manter ativo nas redes, mas também ver o que está rolando e compartilhar o que você apoia."

Uma das coisas que mais aproxima o público dos artistas é justamente saber o que rola nos bastidores. "Quando eles estiverem longe das competições, mais em casa ou em uma fase que estão fazendo outro tipo de exercício para preparo físico, por exemplo, mostrar todo esse processo, toda essa experiência, tudo que eles estão aprendendo, o que eles estão sofrendo de vez em quando, dúvidas, tudo é conteúdo para rede social", revela Bruna Fioreti.

E isso pode ser feito durante o ano todo e vai com certeza ajudar na aproximação com o público. "Esse é o primeiro passo, postar o que chamamos de 'conteúdo útil', aquele conteúdo que as pessoas vão gostar de acompanhar", complementa Bruna. "Além de tudo isso, a pessoa pode sempre tentar compartilhar dicas dentro da sua área que podem servir par o público leigo e alguns rituais do seu dia a dia. Pra marca pessoal, o ideal é ter uma constância e se manter nessa constância, e se você não falhar nisso, já está num excelente começo."