À medida em que essas redes cresciam, as pessoas passaram a se reunir em grandes eventos para mostrar habilidades, suas roupas customizadas e a capacidade de explorar partes de seu gênero e sexualidade, algo não só aceito, mas celebrado no movimento underground. E apesar de alguns dançarinos terem habilidades específicas, eles não estavam lá nos bailes pra brilhar sozinhos.

As Casas

, em homenagem à forma altamente estilizada de dança – é tão forte que nela as equipes são chamadas de "casas" e possuem uma estrutura familiar rigorosa, podendo chegar a ter até avôs e avós, que cuidam dos filhos e netos, ensinando a eles sobre a importância de ser uma comunidade. Aliás, é contribuindo com a comunidade que se recebe um título dentro da casa.