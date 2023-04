É rainha que chama: Darlita Albino quebra tudo no locking

Tá chegando a segunda edição brasileira do Red Bull Dance Your Style , a competição de danças urbanas mais legal do mundo. Vai ser neste sábado (29), no Rio de Janeiro, e este ano a disputa já começa com gostinho diferente: a presença de Darlita Albino, dançarina que levou o título de 2022 mostrando muita habilidade no locking.

Caracterizado por movimentos rápidos, amplos e firmes, o locking veio do funk americano e nasceu no fim dos anos 60. Talvez não seja tanta coincidência então que um dos mentores da carreira de Darlita seja simplesmente Nelson Triunfo, o cara que inventou o hip-hop brasileiro com seu gingado. "Comecei a fazer aula aos 10 anos em um centro cultural de Itaquera [zona leste de São Paulo] e ele foi um dos meus primeiros professores", conta a dançarina. "Dei muita sorte logo no começo, com ele me apresentando todas as possibilidades do hip-hop."

Darlita Albino, a primeira campeã do Red Bull Dance Your Style Brazil © Marcelo Maragni

Mas nem toda sorte do mundo teria levado Darlita até onde ela chegou: seu talento fez toda a diferença. "Pode parecer clichê, mas sinto que nunca comecei a dançar porque sempre dancei, minha mãe dançava quando estava grávida de mim", diz a paulistana. E foi dançando nas festas de família e vendo a irmã mais velha fazendo aula de dança que a paixão por movimentar o corpo cresceu ainda mais.

"Eu era jovem e tinha todo o tempo do mundo, então, quando comecei a fazer aulas, fazia de todos os estilos de dança possíveis", lembra Darlita. "Minha família sempre me apoiou, mas a primeira vez que percebi que poderia ganhar dinheiro com a dança foi quando fiz um evento com um professor e ele quis me pagar pelo trabalho", conta. E quem era esse professor? Ele mesmo: Nelson Triunfo. "Ele abriu meus olhos, mas tive que batalhar muito porque percebi que sendo uma mulher preta, havia lugares onde eu simplesmente não era bem-vinda."

O mergulho no locking

Mais uma vez o talento de Darlita falou mais alto e ela foi conquistando o espaço que merecia no cenário da dança. "Comecei a aprofundar meus estudos em locking e wacking em 2009 e 2010, respectivamente, quando comecei a fazer aula desses estilos, e rolou uma identificação muito grande, principalmente pela forma como tudo foi conduzido", conta a dançarina, que na época foi aluna de Ivo Âlcantara, do grupo de dança Chemical Funk e idealizador de diversos projetos, e João Bispo.

Darlita Albino no estilo locking © Marcelo Maragni

"Tanta gente conhecida cruzando meu caminho abriu muitas portas na minha carreira", comemora Darlita, que acabou ficando conhecida no meio e hoje, além de dar aulas e treinar improviso vários dias por semana, é dançarina da Drik Barbosa desde 2018 e do Djonga desde 2022. "Também sou coreógrafa da Gaby Amarantos desde a época que comecei a trabalhar com a Drik, nem acreditei quando a própria Gaby me convidou pra trabalhar com ela."

Darlita é a prova de que tentar faz toda a diferença. Assim como ela não acreditava que um dia seria coreógrafa da Gaby Amarantos, ela também chegou desacreditada ao Red Bull Dance Your Style . "Eu conhecia todos os competidores e só tinha gente boa, e eu tinha feito um show da noite anterior e fui praticamente virada", revela a dançarina. "Só achei que poderia dar em algo a partir da semi-final, e acho que o segredo foi esse: fui tranquila, dando meu melhor claro, mas sem tanta pressão."

Darlita Albino em Joanesburgo (África do Sul) © Divulgação

O resultado a gente já sabe: Darlita foi a primeira campeã brasileira do Red Bull Dance Your Style e ganhou uma vaga na final mundial, em Johanesburgo, na África do Sul. "Acho que todo dançarino sonha em ir pra lá e participar do evento me proporcionou uma troca cultural muito grande", conta Darlita. "Enquanto os gringos se preocupam muito com a técnica, deu pra perceber que a conexão que os brasileiros têm com a música vai muito além."

E talvez conexão seja o segredo das vitórias de Darlita, tanto com o momento quanto com seus adversários. "Eu tento trazer a potencialidade das pessoas com quem estou batalhando para a minha dança", revela. "Eu batalho desde 2010 e neste tempo fui percebendo o que funciona pra mim: ir com tranquilidade, sem pressão e com o pensamento de que eu posso vencer, por que não?", finaliza.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!