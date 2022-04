O que é musicalidade na dança e como desenvolver

não é pra qualquer um. Mas isso não significa que você não possa treinar, treinar e treinar mais um pouco pra chegar no topo da cena do

Ter a habilidade de entender as diferentes temperaturas da música e a progressão emotiva de cada acorde é muito importante. É como se o dançarino fosse capaz de enxergar cada nota e tocá-la fisicamente. No entanto, não é só isso que há de musicalidade na dança.

A musicalidade é essencial para sentir a música e retratá-la através dos movimentos. Ela também ajuda a inspirar movimentos novos que podem não ter sido considerados na hora de montar a coreografia. É quando você se sintoniza com a musicalidade e sente a música que começa a encontrar sua própria dinâmica nos passos que pensou.

Mesmo que você nunca tenha tocado um instrumento ou aprendido a ler uma partitura, ainda pode aprimorar a sua musicalidade: basta um pouco de prática. Uma das primeiras coisas a se fazer à medida que sua capacidade de fluir dentro da música for se desenvolvendo é criar uma identidade própria pra deixar sua marca na dança. Como? Abraçando a emoção de uma música como se ela fosse só sua.

