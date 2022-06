Itsa: 'O breaking me ensinou que posso ser quem eu quiser'

está voltando e tem gente que não se aguenta de vontade de competir. "Estou treinando sem parar", conta Itsa, que na última edição do campeonato levou pra casa o título nacional na categoria B-Girl pela segunda vez consecutiva. "A preparação pro evento foi de autoconhecimento, aprender a me colocar em primeiro lugar e entender que eu tenho falhas", disse o dançarino à época. Será que o terceiro troféu vem aí?

Itsa recebe troféu de campeão do Red Bull BC One Brazil 2021

Uma música que não sai do seu repeat. "Vida", do Mateus Aleluia.

Qual superpoder gostaria de ter? Acabar com todas as armas.

