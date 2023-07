Só love: o casal brasileiro que vai à Final Mundial do Red Bull BC One

. Os dois receberam convites e vão entrar diretamente na chave principal do maior evento de breaking do mundo. ❤️

Estão juntos desde então e no dia 21 de outubro vão estar em Paris, onde vão representar o Brasil na Final Mundial do

É a primeira vez que uma B-Girl brasileira é convidada a disputar o título mundial. "É incrível, me sinto muito honrada e parte importante de uma história que vem sendo contada há muito tempo no Brasil pelas B-Girls que existiram e resistiram na cena

+ Maia campeã, Allef vice: reveja os dois no Red Bull BC One Cypher Brazil 2022

Pro Allef, o convite reafirma uma carreira que está em ascensão. "Eu imaginava que isso poderia acontecer em algum momento por causa do que fiz nos eventos em 2022 e 2023, e também porque muitas pessoas me diziam que eu deveria estar numa Final Mundial", fala o B-Boy. "Mas não tinha certeza de quando isso aconteceria, então quando entraram em contato convidando a Maia e eu, me emocionei muito", diz.

O Allef é o meu maior parceiro de vida e estar com ele me fortalece em todos os sentidos

Viver um relacionamento há tanto tempo apenas reforça o trabalho dos dois. Um apoia o outro e todos os momentos. Uma bela parceria na vida profissional e pessoal. "Viver isso [a ida à Final Mundial] com o Allef é grandioso, uma felicidade em dobro, principalmente porque a gente conhece de perto a caminhada um do outro e sabe o tanto que tá sendo especial estar compartilhando esse momento", fala Maia.

Como uma dupla bem entrosada, Allef pensa o mesmo que a companheira: "Compartilhamos a nossa vida, refletindo, treinando, ajudando um ao outro nos planejamentos, nos pensamentos, nos cuidados e isso fortalece de uma forma muito única essa nossa preparação pra Final Mundial", diz. "Tenho treinado bastante, mas tenho também me inspirado e me alimentado fisicamente e mentalmente de coisas boas todos os dias, pra desde hoje já me sentir pronto pra esse novo desafio."

