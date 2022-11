Se não existisse Nova York, não existiria Red Bull BC One

No final dos anos 60, um clima de tensão reinava nos Estados Unidos . Os protestos contra a Guerra do Vietnã eram constantes, a Guerra Fria não tinha nem perspectiva de terminar e figuras como Malcom X e Martin Luther King Jr. perdiam suas vidas violentamente e aos olhos do público. Esses são apenas alguns exemplos, já que as tensões sociais da época eram tão generalizadas a ponto de fazerem surgir no país um movimento conhecido como contracultura da década de 1960.