De onde veio a dança (e, afinal, por que dançamos?)

O que balé, breaking , samba, frevo e popping têm em comum? Sim, são tipos de dança. A resposta pode parecer óbvia, já que essa arte, de uma maneira ou de outra, sempre fez parte da vida de todos nós. Estamos acostumados com a dança, mas você já pensou em algum momento de onde vem essa vontade de mexer o corpo seguindo (ou não) um ritmo? Aliás, o que determina qual tipo de movimento é uma dança?

Primeiro, vamos deixar claro que não é possível identificar com precisão quando a dança se tornou parte da cultura humana. Isso porque ela geralmente não produz artefatos físicos claramente identificáveis ​​que duram milênios, como ferramentas de pedra, instrumentos de caça ou pinturas em cavernas.

Pinturas rupestres encontradas na Índia, com cerca de 9 mil anos de idade, são as primeiras provas arqueológicas da dança, mas isso não significa que foi nessa época que ela surgiu. Segundo a antropóloga havaiana Joann Kealiinohomoku, "devemos nos lembrar que o homem chegou à Terra bem antes de fazer pinturas rupestres e esculturas, de modo que as descobertas arqueológicas não podem nos esclarecer quase nada sobre as origens da dança".

Evidências arqueológicas da dança encontradas na Índia © Reprodução

O que se sabe é que foi no período paleolítico, que teve início há cerca de 2,5 milhões de anos, que homens e mulheres começaram a criar formas corporais expressivas, elaboradas em processos criativos que desconhecemos, e cujas pistas – representações do corpo em movimento – se encontram inscritas nas paredes das cavernas. "De fato, não sabemos nada sobre a dança dos homens das primeiras eras", diz Giselle Guilhon, antropóloga especializada em dança. "O que sabemos é que a dança primitiva não existe. Existem danças executadas pelos povos originários, que são muito diversas para corresponderem a um estereótipo".

É por causa desse estereótipo que muitos estudiosos acreditam ser possível traçar uma linha única para explicar a história da dança, como se o processo de transmissão da dança ocorresse num sentido linear, da mais "primitiva" para a mais "civilizada", excluindo características estéticas específicas, atribuídas apenas genericamente às tribos africanas, aos indígenas da América do Norte, Central e do Sul e aos povos do Pacifico, como se esses povos fossem destituídos de história.

"Um fato curioso é que a maioria desses autores fala como se não houvesse, nos dias de hoje, centenas de povos de etnias diversas habitando o planeta. É como se esses povos não existissem e como se eles não tivessem danças", diz Giselle. "São esses povos que esses autores catalogam em termos de 'étnico', mas os africanos, os ameríndios do Norte, do Centro e do Sul e os povos do Pacífico ficariam todos horrorizados se soubessem que se enquadram nesse estereótipo".

É importante dizer que não faz sentido classificar uma determinada dança como "étnica" pois todas as danças são étnicas . "Todas refletem as tradições culturais no interior das quais foram desenvolvidas", explica Giselle. Até hoje, somos capazes de descobrir novos sons e ritmos e combiná-los a movimentos corporais. Como acontecia com nossos antepassados, um dos motivos mais básicos para isso é a necessidade de expressar e comunicar emoções.

"Os 'primitivos' recorriam à 'magia' quando sua capacidade de lidar realisticamente com as situações se esgotava", conta Giselle. "A 'magia' seria, então, uma espécie de realidade substituta: por exemplo, se as pessoas de uma determinada tribo não pudessem fazer a guerra com uma aldeia vizinha, poderiam, ao menos, dançar a guerra; em tempos de seca, dançariam para fazer chover e fertilizar as colheitas; quando as plantações não cresciam, dançariam para que isso acontecesse".

Agora, a humanidade tinha nas mãos (e no corpo todo) uma forma de extravasar. Porém, na Idade Média, que teve início no ano de 476 na Europa, manifestações corporais começaram a ser consideradas profanas e a dança perdeu força. Na Renascença, a partir de 1453, as danças voltaram com tudo. A arte de se movimentar conforme a música caiu no gosto das elites e passou a ser cada vez mais sistematizada. Foi também nessa época que aconteceram as chamadas grandes navegações, com nações europeias desbravando o planeta e impondo sua cultura por onde passavam.

Enquanto isso, outras formas de danças continuavam a ser praticadas por todas as classes sociais em todo o mundo, no que mais tarde ficaria conhecido como dança moderna e posteriormente daria origem à dança contemporânea. Essas manifestações espontâneas de culturas tão diferentes povoaram o planeta com diversos estilos, cada um com sua própria história, fazendo da dança uma das principais ferramentas para nos conectarmos com nossas raízes e com nós mesmos.

Para o bailarino Christian Casarin, a dança foi a maneira que ele encontrou para entender seu lugar no mundo. "A dança entrou na minha vida aos quatro anos de idade. Meus pais trabalhavam e eu acompanhava minha irmã até o balé e assistia às aulas", lembra. A paixão foi crescendo e logo sua mãe o matriculou em uma academia, mas seu pai não gostou nada da ideia.

O bailarino Christian Casarin © Reprodução (Instagram)

"Houve uma ruptura na nossa relação. Eu era uma criança, não entendia o que estava acontecendo, mas eu sabia que a dança era uma coisa importante pra mim, e ela foi se tornando algo cada vez mais meu, um lugar seguro onde eu podia me expressar." Quando completou nove anos, Christian perdeu o pai. "Foi outro baque, porque meu pai nunca tinha me visto dançar, eu ainda estava tentando entender nossa relação e de repente ele faleceu", recorda. "Eu não fui ao enterro, fui dançar, porque era o meu jeito de dialogar com aquilo que estava acontecendo. A dança me resgatou."

A jornada de autoconhecimento de Christian enquanto ele crescia continuou sempre muito apoiada pela dança. "Quando eu estava começando a entender a questão do meu pai, veio a questão da homossexualidade", lembra. "Na dança, ao contrário do mundo lá fora, eu podia ser eu mesmo. Foi por meio dessa linguagem que eu tive a oportunidade de me conhecer e entender cada processo interno, cada fase, cada mudança."

A dança nunca mais deixou de fazer parte da vida de Christian, e hoje ele traz toda sua história para as aulas que dá no Ballet Paraisópolis, em um bairro favelizado na zona sul de São Paulo. Fundado em 2012 pela professora e coreógrafa Monica Tarragó, o projeto incentiva crianças e adolescentes, por meio do ensino da dança clássica e contemporânea, a buscar melhores oportunidades de vida.

“O Ballet Paraisópolis surgiu da vontade de transformar a vida de famílias e levar arte, educação e cultura para Paraisópolis", conta Monica. Atualmente, o Ballet Paraisópolis conta com 200 alunos sendo diretamente beneficiados e outros 2 mil na fila de espera. Com o apoio da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, Monica e sua equipe lutam para transformar sonhos em realidade por meio da dança.

Alunos do Ballet Paraisópolis se apresentam no Auditório do Ibirapuera © Danilo Mora

A dança é uma das maneiras mais genuínas de entender e dar vazão aos sentimentos que cada um de nós carrega. Foi graças à ela que Lê Gambalonga, hoje professora de dança em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, conseguiu vencer a depressão. "No momento em que busquei a dança, estava em processo depressivo, obesa e, apesar de financeiramente estável, não conseguia ver graça em nada. Havia perdido o gosto pelo trabalho e talvez até pela vida", conta.

Lê se matriculou em uma aula de dança por insistência do marido. "Ele ficava comentando que quando me conheceu eu amava dançar e que talvez esse tipo de atividade me ajudaria a voltar a ter alegria", diz. "Comecei dançando em casa e depois passei a frequentar a academia. Logo na primeira aula já pensei em desistir, pois além de estar acima do peso, eu não conseguia acompanhar as outras pessoas", lembra. Não foi paixão a primeira vista, mas ela insistiu e fez aula durante dois anos.

Com a perda de peso, a pressão arterial de Lê voltou ao normal e ela começou a se sentir mais confiante, a ponto de procurar curso de instrutor na franquia onde era aluna. "Com o tempo, vi que precisava de mais conhecimento". Em 2016, Lê começou uma nova faculdade. "Nem eu acredito que me encontrei na Educação Física. A dança me salvou! Procuro levá-la comigo da hora que acordo até a hora que vou dormir e onde eu puder estar com a minha dança pra ajudar alguém, é lá que eu quero estar."

Lê Gambalonga: "A dança me salvou" © Reprodução (Facebook)