Hong 10: a história do tricampeão do Red Bull BC One

ABC do... O beabá de algumas modalidades e competições mais difíceis do mundo. Da compreensão dos jargões ao conhecimento das regras, esta série é um intensivão perfeito para começar um novo hobby.

rolou em São Paulo. Foi em 2006, mas se tem alguém que lembra bem do evento é o B-Boy Hong 10. Foi naquele dia que o sul-coreano, que na época tinha 22 anos, virou campeão pela primeira vez da competição. Hoje, o cara já é tricampeão — ele também venceu em 2013, aos 29, e em 2023, com 39 anos.

"Não acho que vou atrás do quarto título, vou deixar isso pros mais jovens", diz Hong 10, que ao levar o cinturão pela terceira vez igualou o recorde de vitórias do B-Boy holandês Menno. "Por enquanto, pretendo me concentrar em trabalhar com a comunidade em vez de competir em batalhas”, conta.

"Não acho que vou atrás do quarto título, vou deixar isso pros mais jovens", diz Hong 10, que ao levar o cinturão pela terceira vez igualou o recorde de vitórias do B-Boy holandês Menno. "Por enquanto, pretendo me concentrar em trabalhar com a comunidade em vez de competir em batalhas”, conta.

"Não acho que vou atrás do quarto título, vou deixar isso pros mais jovens", diz Hong 10, que ao levar o cinturão pela terceira vez igualou o recorde de vitórias do B-Boy holandês Menno. "Por enquanto, pretendo me concentrar em trabalhar com a comunidade em vez de competir em batalhas”, conta.

Hong 10 ganhou a sua terceira Final Mundial do Red Bull BC One em 2023

do mundo aos 39 anos. E olha que ele ficou conhecido na cena faz tempo, em 2002, aos 18, quando venceu com suas crews os dois torneios mais importantes da época: o Battle of the Year International e o UK B-Boy Championships.

+ 🇰🇷 Hong 10 x 🇨🇦 Phil Wizard: veja abaixo a batalha final do Red Bull BC One 2023.

+ 🇰🇷 Hong 10 x 🇨🇦 Phil Wizard: veja abaixo a batalha final do Red Bull BC One 2023.

+ 🇰🇷 Hong 10 x 🇨🇦 Phil Wizard: veja abaixo a batalha final do Red Bull BC One 2023.

Saber perder e ter humildade não significa desacreditar do seu potencial. Tanto que Hong 10 já tem dez até no nome. Batizado Kim Hong-Yul, ele escolheu seu nome de B-Boy fazendo um trocadilho, já que Yul, segunda parte de seu sobrenome, tem a mesma pronúncia do número dez em coreano. Merecedor constante da nota perfeita, ele conquistou sua reputação graças a seus desempenhos inacreditáveis em batalhas e à capacidade constante de inovar seus movimentos no breaking.

Saber perder e ter humildade não significa desacreditar do seu potencial. Tanto que Hong 10 já tem dez até no nome. Batizado Kim Hong-Yul, ele escolheu seu nome de B-Boy fazendo um trocadilho, já que Yul, segunda parte de seu sobrenome, tem a mesma pronúncia do número dez em coreano. Merecedor constante da nota perfeita, ele conquistou sua reputação graças a seus desempenhos inacreditáveis em batalhas e à capacidade constante de inovar seus movimentos no breaking.

Saber perder e ter humildade não significa desacreditar do seu potencial. Tanto que Hong 10 já tem dez até no nome. Batizado Kim Hong-Yul, ele escolheu seu nome de B-Boy fazendo um trocadilho, já que Yul, segunda parte de seu sobrenome, tem a mesma pronúncia do número dez em coreano. Merecedor constante da nota perfeita, ele conquistou sua reputação graças a seus desempenhos inacreditáveis em batalhas e à capacidade constante de inovar seus movimentos no breaking.

Outra movimento assinado pelo sul-coreano é o inacreditável "freeze de dois dedos", no qual ele usa apenas dois dedos de cada mão pra apoiar seu corpo enquanto congela de cabeça para baixo. Além disso, existem muitas variações que ele faz do power move "halo", uma mistura de windmill (moinho de vento) e headspin (giro de cabeça).

Outra movimento assinado pelo sul-coreano é o inacreditável "freeze de dois dedos", no qual ele usa apenas dois dedos de cada mão pra apoiar seu corpo enquanto congela de cabeça para baixo. Além disso, existem muitas variações que ele faz do power move "halo", uma mistura de windmill (moinho de vento) e headspin (giro de cabeça).

Outra movimento assinado pelo sul-coreano é o inacreditável "freeze de dois dedos", no qual ele usa apenas dois dedos de cada mão pra apoiar seu corpo enquanto congela de cabeça para baixo. Além disso, existem muitas variações que ele faz do power move "halo", uma mistura de windmill (moinho de vento) e headspin (giro de cabeça).