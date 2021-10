Itsa: o que aprendi no Cirque du Soleil

Itsa dança movida pela paixão. Com seu jeito doce, mas cheio de atitude, a mineira viu sua vida mudar aos 19 anos, quando resolveu se inscrever em uma audição para o mundialmente famoso Cirque du Soleil. O e-mail de confirmação veio logo depois e ela partiu para São Paulo atrás daquele sonho recente. "Nunca havia existido a possibilidade de trabalhar fora do Brasil na minha jovem cabeça", lembra.

Ela passou no teste e hoje, 4 anos depois, aos 23 anos e já bicampeã nacional do Red Bull BC One , a B-Girl enxerga suas experiências na companhia multinacional de entretenimento como uma fonte inesgotável de lições que a deixam sempre mais preparada para enfrentar desafios dentro do breaking e em sua vida pessoal.

"Tive uma experiência que foi como um tsunami na minha vida: muito aprendizado e novas informações de uma vez só pra dentro de mim", conta Itsa. "Não vou mentir, doeu, mas me fez aprender algumas coisas que quero compartilhar com vocês".

Atitude

A primeira coisa que me perguntavam quando estava indo viajar era se eu estava com medo. E, por incrível que pareça, eu não estava. Estava curiose pra saber como seria essa aventura, chegar lá e colocar minha coragem a prova, pegar um ônibus e tentar chegar em um lugar sem internet e sem falar a língua do país muito bem, tentar pedir informação, tentar fazer um pedido num restaurante, tentar, tentar e tentar.

B-Girl Itsa © Tauana Sofia / Red Bull Content Pool Algumas vezes você vai errar, passar por um pequeno ou grande constrangimento, mas isso tudo vai ser necessário, porque é exatamente aí que você vê onde tem que melhorar e começa a racionalizar como fazer isso. Itsa

Reconhecimento

Dependendo de onde você vem, e das pessoas que cresceram ao seu redor, você pode aprender a viver pensando que é alguém que tem valor ou não. No meio que eu cresci, fui completamente afetade pelo sistema hierárquico, e acreditava firmemente que meu valor era muito pequeno comparado ao das outras pessoas.

Quando cheguei no Cirque du Soleil, isso se intensificou e chegou a afetar minha saúde mental. Olhar ao redor e não ver pessoas do mesmo lugar e com a mesma condição financeira que eu e ser a única no ambiente que nem concluiu o ensino médio me fez passar por um árduo processo de aprendizagem. Sofri muito pra entender que tenho algo que ninguém mais tem: minha história e minha experiência são únicas e não se comparam às de outras pessoas.

Se valorizar significa não esquecer da sua história e da essência que você cultiva e carrega dentro de si. Itsa

Disciplina

Imagina uma pessoa que gosta de festa, balada, dançar, conversar, conhecer gente nova e beijar na bocam voltar pra casa pra deitar na cama às 8 da manhã… Prazer, sou eu mesme. Eu sempre fui da ideia de que temos que fazer a juventude valer a pena, temos que criar momentos inesquecíveis, histórias extraordinárias.

Se você quiser sentar comigo uma tarde pra tomar café e comer pão de queijo, eu vou te contar um monte de experiências que tive em vários rolês. E também vou te contar que tem que ser muito disciplinado pra fazer 10 shows em 6 dias, que se você não se hidratar bastante para viajar 30 horas, vai chegar bem doente no seu destino final, que não adianta querer fazer uma boa performance em shows ou batalhas se você passou a noite anterior bebendo e curtindo até “altas da madruga”.

É muito bom sair pra curtir, mas é melhor ainda fazer isso depois de ter cumprido suas tarefas com êxito, ter tido uma boa performance, porque aí você vai pro rolê com a cabeça tranquila, sem se martirizar porque você não se saiu bem em uma batalha ou performance porque estava cansado. Eu já vi pessoas muito talentosas perderem chances valiosas, porque simplesmente estavam de ressaca, não dormiram cedo ou porque se machucaram em um treino excessivo.

Disciplina é quando eu priorizo minha saúde além do status, quando eu entendo que tenho que descansar, dormir mais cedo, ser um pouco mais careta, pra continuar correndo atrás meu objetivo. Itsa

Honestidade

É muito importante lembrar que, mesmo fazendo coisas inacreditáveis, você ainda sim continua sendo uma pessoa. Você se cansa, sente fome, dor, fica doente... Eu demorei muito pra aprender a falar pra minha diretora que não conseguiria fazer o show porque estava doente ou com muitas dores. Aconteceram várias situações nas quais fui para o palco sem disposição e acidentes ocorreram.

Ser honesto consigo mesmo faz você se expressar de forma verdadeira, se resguardar de possíveis perigos e protege quem está ao seu redor também. Se você está com muita dor de cabeça, ou com náusea, acha seguro pegar um carro pra dirigir? Se um piloto de avião não avisar para o chefe que está com problemas de estômago, ele vai conseguir viajar 16 horas sem ir ao banheiro?

B-Girl Itsa © Tauana Sofia / Red Bull Content Pool Trabalhar, representar, sustentar a família: nada disso será possível se você não estiver bem e disposto para realizar essas coisas. Itsa

Aproveitamento

Eu costumo dizer que, se você tiver 15 ingressos do mesmo show do Cirque du Soleil, você vai assistir a 15 versões diferentes. Não existiu um show que foi exatamente igual ao outro, não existiu uma viagem que tenha sido igual a outra. Às vezes concentramos a nossa energia em uma coisa só, e aí perdemos várias coisas incríveis que estão passando bem na nossa frente. Não perca a oportunidade de aproveitar momentos que vão ser difíceis de acontecer de novo, uma viagem pra um lugar diferente, um show com a plateia lotada, aquele último almoço de família antes da viagem...

Na minha última turnê com o Cirque du Soleil, fui para o aeroporto sem me despedir de várias pessoas, estávamos prestes a entrar na pandemia de COVID, mas pensávamos que nos veríamos em duas semanas, e agora já são 2 anos sem se encontrar. Na Last Chance Cypher do Red Bull BC One , eu não passei nem nas preliminares, mas quando estava voltando pra casa pensei: “Eu aproveitei o máximo que pude, se eu nunca mais conseguir uma oportunidade como essa, pelo menos tenho essa experiência inesquecível pra mim”.

O aproveitamento é um exercício de consciência, intenção e equilíbrio. Quanto mais aproveitamento, mais conhecimento. Itsa

