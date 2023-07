Breaking made in Maranhão: um salve pro B-Boy Allef

ABC do... O beabá de algumas modalidades e competições mais difíceis do mundo. Da compreensão dos jargões ao conhecimento das regras, esta série é um intensivão perfeito para começar um novo hobby.

"Ei, menino, olha isso aqui". Foi com esse chamado que Mirley Allef Santos Carvalho se tornou B-Boy Allef. Aos 14 anos, o menino de Caxias, no Maranhão, estava passando um tempo com os tios quando o cara que estava capinando o lote da casa quis mostrar alguns movimentos de

Naquele momento, Allef pegou a câmera da mãe, registrou o movimento e percebeu que aquela nova descoberta era muito mais que uma dança. "Eu era uma criança muito profunda nas ideias que eu tinha, e quando comecei a praticar percebi que o breaking era uma plataforma que eu poderia usar como meio de expressão", diz o B-Boy, que hoje participa de batalhas no mundo todo — inclusive do

começou em 2018, quando participei de uma cypher no Rio Grande do Sul", conta o B-Boy, que estava em Bento Gonçalves para participar de outro evento, mas resolveu arriscar. "Não me enxergava dentro da disputa, e acabei ganhando a regional, fui pra Final Nacional e cheguei até a última batalha", lembra Allef – veja abaixo como foi a batalha, travada contra

Paris vai receber a Final Mundial do Red Bull BC One

Ganhar batalhas nunca foi o objetivo principal de Allef – apesar dele fazer isso com maestria e confiando em seu estilo único. "Um dos meus sonhos e um dos meus planos é conseguir transformar o breaking e a dança em uma grande plataforma de inspiração, tanto ou o mais próximo possível do que a música é pro mundo, com artistas que conseguem alcançar milhares de pessoas e também ter uma vida financeira boa", diz.

