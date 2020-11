O breaking explodiu por causa das batidas desses caras

Ideias relativamente simples são capazes de criar grandes revoluções. E foi de uma dessas ideias que surgiu um dos maiores movimentos culturais do século passado: a cultura hip-hop. Tudo teve início na década de 70, em Nova York, quando alguns DJs resolveram tocar duas cópias do mesmo disco ao mesmo tempo, mixando para prolongar a parte de breakdown das faixas.

Na época, a região do Bronx era um local conhecido por causa da criminalidade crime, as suas ruas eram controladas por gangues. Muitos jovens que cresciam por lá enxergavam as festas como uma fuga da situação em que viviam. Beats tocados pelos DJs inspiravam essa galera a dançar pra se libertar de tudo aquilo que viviam todos os dias. Nessas horas, eles corriam para a pista e se movimentavam de maneira tão energética que uma nova dança surgiu: o breaking .

"O breaking é como se fosse uma raiz que vai absorvendo vários estilos e gêneros para criar uma parada única", diz Luis Rodrigues, o DJ A.S.M.A, que começou sua carreira inspirado pelos movimentos de James Brown e há 17 anos forma dupla com o rapper Rincon Sapiência. "Seguimos representando fortemente a cultura do DJ dentro da cultura hip-hop", afirma.

DJ A.S.M.A © Reprodução (Instagram)

Apaixonado por breaking, A.S.M.A – sigla que significa ataque sonoro mental amplificado – acredita que a música ajudou a criar o estilo de dança por causa da sua capacidade de conectar pessoas. "Vira tudo uma coisa só, todo mundo conectado, querendo colocar a galera pra dançar no baile. Daí tinha os B-Boys, que faziam aquele show, e foi o amor pelo hip-hop que fez essa parada se espalhar pelo mundo inteiro", diz.

Alguns caras foram essenciais para popularizar o breaking, ao criarem sons que até hoje servem de trilha para batalhas épicas entre B-Boys e B-Girls. Aqui estão algumas dessas lendas.

Kurtis Blow

Nascido em Nova York em 1959, Kurtis Blow é um dos primeiros artistas de hip-hop do mundo – e o primeiro a ter sucesso comercial. Ele começou sua carreira nos anos 70, com B-Boy, e logo seu amor pela música o levou para trás das picapes. Em 1979, ele lançou "Kurtis Blow", o primeiro álbum inteiro de rap da história. E foi logo em seu disco de estreia que Kurtis nos entregou a faixa mais icônica de sua carreira, "The Breaks" , dando aos breakers um hino dedicado, sem que eles precisassem apelar para o rock.

Grandmaster Flash

Batizado Joseph Saddler, Grandmaster Flash nasceu em Barbados em 1958, mas estava em Nova York nos anos 70 e foi fundamental para o nascimento da cultura hip-hop. Nos primeiros tempos do gênero, ele manipulou a música colocando os dedos no vinil, aperfeiçoando o ritmo e descobrindo muitos dos batimentos mais emblemáticos da cena até hoje, como o phasing, o cutting e, claro, o scratch. Foi ele quem teve a ideia de passar o microfone pra galera improvisar discursos durante a música. Sem Grandmaster Flash não existiria o rap como conhecemos hoje. Líder do grupo "Grandmaster Flash and the Furious Five", lançou faixas que entraram para a história, entre elas "The Message", um clássico atemporal.

Grandmaster Flash © Divulgação

Thaíde & DJ Hum

O paulistano DJ Hum iniciou a carreira ainda adolescente, nos anos 80, e já chamava a atenção por incorporar ao seu trabalho uma série de técnicas da mixagem norte-americanas, como scratch, back to back e transformer. Em 1986, formou dupla com o rapper Thaíde. Os dois se conheceram em uma festa em São Paulo, e a junção das habilidades de Hum com as letras de Thaíde – que também foi um dos primeiros B-Boys do Brasil – deu tão certo que eles foram parar no primeiro álbum brasileiro exclusivo de rap, "Hip-Hop Cultura de Rua", lançado em 1988. A faixa "Corpo Fechado" foi a escolhida para abrir a coletânea.

Sugarhill Gang

Depois de surgir nos anos 70 em Nova York, o rap não perdeu mais força. Mas foi nos anos 80 que o gênero ganhou o mundo, e muito graças ao sucesso estrondoso da música "Rapper's Delight", do trio norte-americano Sugarhill Gang, lançada em 1979. O som também ficou muito conhecido no Brasil em 1980 com a faixa "Melô do Tagarela", do músico Mielle, que usa sample de "Rapper's Delight". Mas talvez você reconheça mesmo a batida por causa do hit "2345meia78", lançada em 1997 por Gabriel, O Pensador.

Sugarhill Gang © [unknown]

