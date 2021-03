Por dentro do popping: 10 dicas pra mandar bem

". Pra quem já se arriscou nos primeiros passos e quer melhorar, ou mesmo pra quem quer começar a praticar, aqui estão dicas preciosas do Poppin'C, dançarino suíço que é um dos responsáveis por subir o nível do estilo no mundo todo. Vai vendo!

1. Os detalhes são o que mais importa

"É claro que você precisa aprender os fundamentos e princípios básicos do estilo, mas, para mim, o primeiro passo pra ser um popper é entender como o popping age no seu corpo. Você precisa saber como todos os seus músculos funcionam, pra então entender como controlar cada um deles no ritmo da música e fazer tudo funcionar junto."

2. Sonhe alto

3. Seja sempre um aluno

4. Manifeste sua grandeza

"Quando comecei a dançar popping , assisti a muitas batalhas. Tive a sorte de ver quase todos os poppers famosos em ação. Naquele momento, disse a mim mesmo: 'Mano, você tem que trabalhar muito se quiser chegar nesse nível'. Eu treinava todos os dias e repetia essa frase para mim mesmo, mesmo tendo vindo de um lugar onde o popping não existia. Eu estava muito determinado a mostrar às pessoas meu próprio estilo e que eu podia ser um popper. No fim, apenas seis meses depois de ter começado a dançar, ganhei minha primeira batalha de pré-seleção no Juste Debout. Dá pra dizer que foi porque eu tinha apenas 17 anos e ainda não tinha medo de nada, mas tenho certeza de que foi porque me recusei a considerar a alternativa que não poderia fazer aquilo, tá ligado?"

5. Determinação não se compra

6. Use elementos do popping em outros estilos

7. Alcançar a fama não é fácil

, pra mim, é uma dança muito legal. É muito difícil, é muito técnica, mas a gente faz tudo parecer muito fácil, principalmente pra quem ainda não conhece o estilo ou é novo no mundo da dança. A maioria das pessoas fala 'Ok, ele está fazendo o robô, ele está acenando, eu poderia fazer isso'. Portanto, tornar-se um popper famoso não é nada fácil. Então não se apresse, não se precipite em querer chegar ao topo e se concentre no que você quer com essa dança."

8. Liberte a sua mente e o resto virá