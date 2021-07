O breaking é arte, mas também é um esporte, sim

Paris, 26 de julho. Mas não agora, daqui a três anos. Neste dia começará na capital francesa o maior evento esportivo do mundo e uma das novidades será a inclusão do

B-Boys e B-Girls agora são atletas do maior evento esportivo do mundo. O breaking foi incluído e fez um enorme sucesso nos Jogos da Juventude de 2018, em Buenos Aires, e em seguida foi adicionado como uma das novas modalidades com disputa em Paris. Isso significa que os breakers vão finalmente exibir suas habilidades para os olhos do mundo inteiro.