Do Bronx pro mundo: assim rolou a evolução do breaking

Foi lá nas ruas do Bronx, em Nova York, que o breaking surgiu. Um fenômeno da dança fruto da mistura de paixão, resiliência e desejo de transformação. Desde o início, funcionou como um veículo pra jovens desprivilegiados reivindicarem seu lugar na sociedade, e então evoluiu por meio de batalhas de equipe, cresceu em proezas individuais e expandiu sua narrativa para incluir talentos de inúmeros B-Boys e B-Girls.

Ao longo de sua trajetória, oscilou entre a arte e o esporte, sempre redefinindo seus limites. E enquanto encontra seu caminho para o maior palco atlético de toda essa narrativa, continua registrando o batimento cardíaco pulsante de uma cultura que nunca parou de se mover. Toda essa história é contada em episódio da série "Pushing Progression" , produção da Red Bull TV que você assiste no player abaixo.

26 min Breaking Veja a evolução do breaking das ruas do Bronx, nos anos 70, até os palcos globais, como o Red Bull BC One.

Da quebrada pro mundo

No coração pulsante da cidade de Nova York, uma nova forma de expressão surgiu nos anos 70. Isso rolou no Bronx, durante seus anos mais tumultuados, onde o ritmo e a pulsação de uma região em transformação deu origem ao que o mundo mais tarde conheceria como "cultura hip-hop". Uma nova forma de se expressar por meio do corpo fazia parte dela e mais tarde ficaria conhecida mundialmente: o breaking.

Com seus giros que desafiam a gravidade e passos que quase causam ilusão de ótica, não se tratava só de uma dança: pros jovens desprivilegiados, era uma afirmação, uma declaração desafiadora de existência e propósito num mundo que os ignorava.

B-Boy Alien Ness em Nova York © Kien Quan / Red Bull Content Pool Havia necessidade de escape, era um desespero mesmo: o Bronx era um deserto Alien Ness

Em "Pushing Progression" , Busta Rhymes lembra: "Acho que no começo humilde do hip-hop, ninguém esperava que ele chegasse tão longe. Seja no graffiti, no DJing, em MCing ou no breaking, estar sempre progredindo é regra." E, como em qualquer forma de arte, a essência do breaking está em sua liberdade. "Não há regras, desde que você esteja colaborando para tornar a arte melhor", enfatiza Rhymes.

Alien Ness lembra a necessidade de mudança daquele tempo: "O Bronx era um deserto. Daí começaram as batalhas insanas e festas mágicas. Você queria ser a celebridade da quebrada, o melhor do quarteirão." Em 1984, o breaking foi pra além das ruas do Bronx quando 200 breakers se apresentaram ao lado de Lionel Richie na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. “Aquele espetáculo televisionado ajudou a impulsionar o breaking no mundo", diz.

Ynot no aniversário de 40 anos da crew Rock Steady, em 2017 © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

Sincronia na pista: as batalhas entre crews

No mundo dinâmico do breaking, em que cada breaker traz seu talento pra pista, há algo incrivelmente magnético nas batalhas entre equipes. As crews não são apenas uma junção de dançarinos: são uniões mantidas com muita paixão, respeito e com camaradagem. "Uma batalha de equipe tem mais a ver com energia e vibração", diz Logistx, campeã mundial do Red Bull BC One .

Enquanto as apresentações solo fornecem uma plataforma para expressão e controle individual, fazer parte de um grupo oferece conforto da responsabilidade dividida e da criatividade coletiva. "Sempre que é uma situação solo, você obviamente tem muito mais controle da direção criativa do que está fazendo", compartilha Busta Rhymes, contrastando as duas experiências e destacando sua jornada pessoal. "Evoluí muito com as batalhes em grupo e acho que essa evolução faz parte da natureza do meu crescimento", completa.

Busta Rhymes talks about his evolution as part of a group © Boombox Evoluí muito com as batalhes em grupo e essa evolução faz parte do meu crescimento. Busta Rhymes

As batalhas entre crews começaram a pegar mesmo nos anos 90, como relembra Alien Ness: "Algumas competições locais surgiram e, o que começou como uma forma de expressão pessoal e parecia uma moda passageira, se transformou em um esporte". O breaking ainda era meio underground, mas mudança de uma forma de expressão pessoal para um esporte competitivo deu evidência para as crews, enfatizando o trabalho em equipe, a estratégia e a diversidade de habilidades.

Phil Wizard conta que na época havia muito mais especialistas em movimentos específicos dentro dessas crews: "As pessoas eram boas em uma coisa, tinham um superpoder, um estilo próprio, tipo 'o cara bom em musicalidade'." Essa diversidade é o que torna as batalhas entre equipes tão intrigantes. Não se trata apenas de proezas individuais: trata-se de como cada membro complementa os outros para formar uma força única na pista de dança.

Em uma batalha de crews, a força de muitos cria uma magia única © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Red Bull BC One: o brilho individual

O ano de 2004 marcou um momento crucial na história do breaking. O lançamento do Red Bull BC One deu palco aos talentos individuais de breakers do mundo todo. Alien Ness conta: "Antes os eventos acabavam rolando em alguma academia ou qualquer local pequeno onde o encontro pudesse acontecer, mas o Red Bull BC One transformou a cena em uma grande produção."

Enquanto as batalhas entre equipes celebravam o espírito coletivo do breaking, o Red Bull BC One colocou os holofotes no indivíduo, encorajando breakers a alcançarem novos patamares de excelência.

+ Saiba mais sobre essa história em "ABC do... Red Bull BC One".

26 min ABC do... Red Bull BC One Das origens aos dias de hoje, conheça a história do evento que é um marco na história do breaking.

A coisa tá ficando séria

À medida que a cena crescia e as competições se tornavam cada vez mais acirradas, os breakers começaram a perceber que, pra vencer e se destacar entre tantos talentos, agora era indispensável ter uma mistura potente de habilidade, estratégia e perspicácia psicológica. Explorar a psique do oponente e controlar suas emoções acabou virando um jogo dentro do jogo.

Entrar na mente do oponente é parte crucial do jogo © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Alien Ness explica: "Quanto mais emocional você deixa uma pessoa, mais fácil é vencê-la em seu próprio jogo." Mas dançar breaking não é apenas jogar com as emoções do oponente, é também reinventar-se constantemente. "Hoje entendo por que tão pouca gente vence várias batalhas seguidas", continua Alien. "A parte mais difícil é redesenhar a si mesmo, porque se eu assistir à imagens suficientes de um B-Boy adversário, principalmente com a internet, consigo bolar um plano."

Lilou's was the first breaker to win Red Bull BC One twice © Little Shao/Red Bull Content Pool Você precisa atualizar seus movimentos e habilidades, porque as pessoas conhecem seu repertório, elas sabem o que você faz. Lilou

A necessidade contínua de evolução é reforçada por Lilou: "Você precisa atualizar seus movimentos e habilidades, porque as pessoas conhecem seu repertório, elas sabem o que você faz." Tudo isso mostra que pra ser um breaker de primeira mão basta dançar bem: é preciso ter noção de estratégia, controle mental e uma vontade constante de evoluir com a cena.

Arte X Esporte

O mundo do breaking está oscilando entre arte e esporte, entre cultura e competição. "Se você pensar apenas no lado competitivo, fica realmente difícil chegar em algum lugar, porque não se trata apenas sobre quem é o mais rápido ou o mais forte – é também sobre criatividade, diversidade de movimento e originalidade", diz Phil Wizard.

A cena breaking, portanto, continua a abranger os reinos do esporte e da arte. A paixão, a espontaneidade e as exigências físicas se cruzam com a criatividade, a emoção e as raízes culturais, tornando-se uma expressão única, diferente de qualquer outra. Seja visto como esporte, arte ou uma fusão de ambos, uma coisa permanece clara: o breaking é a personificação da alma, cultura e força.

Breakers treinam como atletas pra alcançar o auge em seu ofício © Markus Berger/Red Bull Content Pool

A cultura hip-hop através das gerações

A cultura, especialmente uma tão dinâmica quanto a do hip-hop, prospera não apenas por meio da evolução, mas também por honrar suas raízes. No início, o hip-hop não era apenas uma dança ou uma forma de música: era a voz de uma geração tentando deixar sua marca em um mundo onde se sentiam marginalizados. Como Busta Rhymes reflete, "essa é a beleza do hip-hop, improvisamos e tiramos o melhor proveito do que tínhamos para trabalhar."

O processo de improvisação, adaptação e criação sempre foi fundamental no crescimento do hip-hop. Sem nunca perder de vista onde e como tudo começou, cada geração traz características únicas para a cena. Esse processo cíclico de aprendizado e ensino é o que mantém a cultura vibrante, como reforça Busta Rhymes: "É sobre dar e receber, é assim que nos mantemos em sintonia uns com os outros e garantimos que a cultura evolua coletivamente".

Lilou compartilha seu conhecimento com breakers de todo o mundo © Ali Bharmal / Focus Sports / Red Bull Content Pool

Sonho de Paris

Das ruas do Bronx ao auge da excelência esportiva. Em 1984, o mundo vislumbrou a magia do breaking por meio de uma performance fascinante que encerrou a principal competição esportiva do mundo. Agora, ele volta essa arena global como parte oficial dessa grande festa do esporte, fechando um ciclo que demorou 40 anos para se concluir.

Busta Rhymes, ecoando os sentimentos de muitos, diz: "Ninguém pode dizer que o breaking não merece estar lá. É uma conquista incrível." E não se trata apenas de mais uma competição. Significa o epítome da proeza atlética e artística, uma prova da evolução, resiliência e capacidade inigualável de cativar que o breaking tem.

Hong 10, Sunni, Phil Wizard, Junior e Lilou em Paris © Little Shao / Red Bull Content Pool

Além dos holofotes e aplausos, esse movimento monumental tem implicações ainda mais profundas. "Mais breakers poderão ganhar a vida dancando, tenho boas esperanças no futuro", diz Lilou, A adição à plataforma atlética de primeira linha não apenas reconhece o talento dos breakers, mas também abre caminho para inúmeras oportunidades.

No entanto, o breaking permanece fiel às suas raízes, mesmo em meio a elogios globais. Busta Rhymes capta esse espírito, comentando: "A existência em si é sobre progtrfit, a menos que você morra. Se falarmos sobre o hip-hop em particular - desde que estejamos no controle dele, não há limite para a progressão. Ponto final."

Breaking: de quintais e estacionamentos aos maiores palcos do mundo © Little Shao/Red Bull Content Pool

