Já anota aí na agenda: nos dias 4 e 6 de novembro, sempre às 16h, você tem um encontro com as maiores estrelas do breaking do mundo na Final Mundial do Red Bull BC One , com transmissão direto de Gdansk, na Polônia. E com atleta do Brasil na briga pelo título, sim!

O B-Boy Bart , de Fortaleza, já tem vaga garantida na Final Mundial, marcada para dia 6. Mas dia 4 rola a Last Chance Cypher , que vai classificar mais quatro B-Boys e quatro B-Girls pra decisão. E dois outros brasileiros estarão na briga: B-Boy Xandin e B-Girl Itsa . Se eles se derem bem, o Brasil poderá ter três finalistas pela primeira vez.

A Last Chance Cypher e a Final Mundial do Red Bull BC One terão transmissão ao vivo pela Red Bull TV , sendo que a última etapa contará com narração e comentários de B-Boy Endrigo, B-Girl Miwa e da MC Aline Constantino.

B-Boy Bart

B-Boy Bart com seu troféu de campeão do Red Bull BC One Cypher Brazil 2018 © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Em 2018, Mateus Melo levou o título nacional do Red Bull BC One e, a partir daí, a carreira decolou e o nome Bart ficou conhecido por todos da cena. Agora, o B-Boy cearense se prepara pra participar de sua terceira Final Mundial do maior campeonato de breaking 1x1 do mundo.

Foi justamente por ter seu talento reconhecido mundialmente que Bart foi convidado a participar do evento. "Máximo respeito a quem dá suporte e me acompanha desde o início na caminhada breaking ", agradece o B-Boy. "Podem ter certeza que estou bem confiante e tranquilo", completa.

B-Girl Itsa

Itsa vence o Red Bull BC One Brasil 2021 © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Quando o assunto é breaking , Itsa é daquelas que gosta de se arriscar. Foi assim que ela se jogou em uma audição e passou a fazer parte do Cirque du Soleil e foi assim também que, aos 23 anos, a mineira se tornou a primeira B-Girl bicampeã nacional do Red Bull BC One , levando os troféus de 2019 e 2021 com tranquilidade.

A caminho da Polônia, Itsa se prepara para tentar uma vaga na Final Mundial. "Meu objetivo pra Last Chance Cypher é criar um momento inesquecível, dançar um fenômeno, minha realidade, minha história", revela a B-Girl. "O mesmo vai pra Final Mundial: não é sobre ganhar, é sobre criar um momento memorável", conta.

+ Descubra abaixo mais sobre a trajetória de Itsa no breaking no episódio sobre a B-Girl no podcast O Momento da Decisão .

B-Boy Xandin

Vindo do interior do Goiás, Alexandre Duarte da Silva era skatista até os 17 anos, quando conheceu o breaking e se tornou B-Boy Xandin . Se ele seria campeão em cima do skate não dá pra saber, mas na dança ele se garantiu e já levou duas vezes o título nacional do Red Bull BC One , em 2012 e 2021.

Ambos os títulos foram importantes, mas o de 2021 teve um gostinho especial. "Foi o momento mais marcante da minha carreira", conta o B-Boy. "Essa vitória pra mim é como se fosse uma segunda chance de trazer o título mundial para o Brasil", finaliza.

Os jurados Neguin e Pelezin entregam o troféu a B-Boy Xandin © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Breakers pra ficar de olho

Dos 32 finalistas (16 B-Boys e 16 B-Girls), 24 são convidados de acordo com seu alto grau de relevância na cena. As quatro últimas vagas para cada disputa ficam com os campeões da Last Chance Cypher .

B-Girls

Com alguns dos maiores nomes do breaking internacional na competição, é de se esperar que a disputa pelo título mundial seja muito acirrada. Na disputa feminina, a russa Kastet se destaca por ser a primeira e única bicampeã mundial do Red Bull BC One , e vai tentar agora o terceiro título consecutivo.

"Meu segredo é que não tenho medo de perder: vivo o momento", diz Kastet, que após sua vitória em 2020 foi convidada a se juntar à supercrew Red Bull BC One All Stars . A batalha final foi contra a belga Madmax (veja abaixo), que também volta para a disputa deste ano.

Madmax X Kastet – batalha final

As 12 B-Girls já garantidas na Final Mundial:

B-GIRL PAÍS Ami Japão Carito Argentina Kastet Rússia Logistx EUA Luma Colômbia Madmax Bélgica Nádia Rússia Paulina Polônia Ram Japão San Andrea França Sidi Grécia Yell Coreia do Sul

B-Boys

Entre os B-Boys, também tem representantes do Red Bull BC One All Stars que, só de ouvir dizer os nomes, já fazem a competição tremer na base. Um deles é o B-Boy Shigekix, atual campeão mundial do Red Bull BC One . "Tenho trabalhado muito para ganhar", diz o japonês, que aos 19 anos é o membro mais jovem da supercrew.

B-Boy Sunni é outra potência do breaking que vai tornar desafiadora a possível vitória do brasileiro Bart. Primeiro membro do Red Bull BC One All Stars do Reino Unido, entre os destaques da carreira dele estão as vitórias no Notorious IBE, no Unbreakable e no UK B-Boy Championship. Veja abaixo a batalha final de 2020, Shigekix x Sunni.

Shigekix X Alkolil – batalha final

Os 12 B-Boys garantidos na Final Mundial:

B-BOY PAÍS Bart Brasil Flea Rock EUA Gun Rússia Lagaet França Phil Wizard Canadá Shigekix Japão Sunni Grã-Bretanha TawfiQ Holanda Thomaz Polônia Wild Jerry Belarus Xak Espanha Zoopreme Dinamarca

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!