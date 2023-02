Paris vai receber a Final Mundial do Red Bull BC One

inicia em breve suas etapas nacionais e a Final Mundial já tem data e local marcados: vai ser em Paris, no dia 21 de outubro, no solo sagrado de Roland Garros.

O lendário complexo de quadras de tênis em Paris será transformado no maior palco de breaking do planeta, onde os melhores B-Boys e B-Girls do mundo batalharão pelo cobiçado título de melhor breaker do mundo. Tudo, lógico, com transmissão ao vivo e em português na

e a mais especial. A primeira vez foi em 2008, quando o B-Boy sul-coreano Wing conquistou o campeonato após uma final épica contra o japonês Taisuke. A segunda foi em 2014, quando Taisuke mais uma vez chegou à batalha final, mas perdeu para o holandês Menno, hoje tricampeão. Desta vez será especial porque acontece um ano antes de Paris abrigar a estreia do breaking no maior evento esportivo do mundo.

India e Victor são os campeões do Red Bull BC One 2022

Red Bull BC One: conheça o maior evento de breaking do …

ABC do... Red Bull BC One Desde suas origens até as atuais batalhas carregadas de energia, conheça a história do evento que é um marco na história da dança.