Red Bull BC One faz 18 anos e está de volta ao Brasil

do mundo chega à sua 18ª edição, realizando mais uma vez

do País irão se enfrentar na nova edição do

+ Conheça abaixo a história do Red Bull BC One neste episódio da série

ABC do... Red Bull BC One

no

após a entrada oficial do

A disputa deste ano, que conta com a participação de mais de 30 países, marca a primeira edição do

Como FabGirl arrebentou a porta do breaking pras minas

, dançarina, coreógrafa, pesquisadora e fundadora do

, lenda do

No júri da etapa nacional, grandes referências avaliarão os