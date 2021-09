Pelezinho, Neguin e FabGirl: os jurados do Red Bull BC One

As estrelas mundiais Pelezinho , FabGirl e Neguin julgarão as batalhas para escolher quem será o B-Boy e a B-Girl que representarão o Brasil na Last Chance Cypher evento que vale vaga na Final Mundial, marcada para dias 5 e 6 de novembro em Gdansk, na Polônia. Agora chega mais pra saber direitinho quem é cada um deles.

“A expectativa pra esse evento é imensa, já que, por causa da pandemia, não rolou aqui no Brasil em 2020. Com esse período em casa, os dançarinos tiveram bastante tempo para treinar, pensar e criar, então acho que o nível estará altíssimo e que os participantes virão bem afiados para disputar as cyphers deste ano”, diz Pelezinho.

Se hoje as B-Girls brasileiras podem mostrar suas habilidades em campeonatos pelo mundo e batalhar de igual para igual com B-Boys , elas devem muito disso à brasiliense FabGirl . Em 2003, ela criou a BSBGIRLS, primeira crew do Distrito Federal formada só por mulheres. A dançarina, coreógrafa e pesquisadora também tem se destacado pelos vários títulos nacionais e internacionais conquistados, colocando as B-Girls brasileiras no topo do mundo.

