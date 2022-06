Prepare-se: o Red Bull BC One Brazil está de volta!

do País. As

, o maior campeonato mundial de breaking, está prestes a começar. Com cyphers marcadas para julho em Curitiba, Fortaleza, Brasília e São Paulo, a competição vai revelar quem são os melhores

Ela está de volta: a etapa brasileira do

, evento que reúne todos os vencedores e vencedoras nacionais do mundo, na busca por vagas na

Last Chance Cypher

© Little Shao/ Red Bull Content Pool

B-Boy Bart na Final Mundial do Red Bull BC One 2021, na Polônia

ABC do... - S01 - E10 · 26 min

+ Red Bull BC One

Red Bull BC One Camp