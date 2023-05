Olha quem voltou: o Red Bull BC One Brazil 2023 vem aí

1x1 do mundo, está de volta pra mais uma edição no Brasil. A Final Nacional vai rolar dia 22 de julho, no Memorial da América Latina, em São Paulo — mesmo lugar onde aconteceu a Final Mundial de 2006. Antes disso, as seletivas pra encontrar os mais talentosos B-Boys e B-Girls do País vão rolar em quatro cidades: Belém, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

A última destas seletivas regionais (São Paulo) e a Final Nacional farão parte da programação do Red Bull BC One Camp , evento marcado para dias 20, 21 e 22 de julho, semana que marca um ano pra estreia da modalidade no maior evento esportivo do mundo. O público poderá se aprofundar na cultura do hip-hop com gente que é referência no Brasil e no mundo.