© Fabio Piva / Red Bull Content Pool
Breaking
Tudo o que você precisa saber sobre o Red Bull BC One 2025
Evento de dois dias na zona norte de São Paulo vai sediar disputas brasileira e latino-americana
O Red Bull BC One está de volta! Neste fim de semana, dias 4 e 5 de outubro, alguns dos melhores B-Boys e B-Girls do Brasil vão se reunir em São Paulo em busca do título do maior campeonato de breaking 1 x 1. Neste ano, o evento terá, além da Final Nacional, as City Cyphers (qualificatórias) de São Paulo e da América Latina. O evento vai rolar no Parque da Juventude, e a entrada é gratuita — retire aqui o seu ingresso.
O evento em São Paulo vai reunir os 16 melhores dançarinos do país — entre eles, os vencedores das cyphers regionais e convidados que disputam vaga na Final Mundial, marcada pra novembro, em Tóquio. Entre os finalistas já confirmados estão os B-Boys Samuka e Rato EVN, e as B-Girls Nathana e Mini Japa, vencedores da Cypher Brasília. O lendário B-Boy Pelezinho será um dos jurados.
Programação
Parque da Juventude (av. Cruzeiro do Sul, 2630). Retire aqui seu ingresso gratuito.
Sábado (dia 4)
- 9h — LATAM Prelims. Define classificados da América Latina pra Cypher Latam
- 10h — Cypher São Paulo. Saem os últimos classificados pra Final Nacional
Domingo (dia 5)
- 13h — Cypher Latam. Definição de classificados de Latam pra Final Mundial.
- 18h — Final Nacional. B-Boys e B-Girls disputam título e vaga na Final Mundial
O Red Bull BC One é o maior campeonato de breaking 1x1 do mundo. Reconhecido como a principal plataforma global para dançarinos urbanos, ele oferece um palco onde habilidade, criatividade e energia se encontram. A cada edição, competidores de todas as partes do mundo se enfrentam em busca do título de campeão mundial.
