O Brasil tem um Red Bull Dance Your Style pra chamar de seu

Foi de tirar o fôlego a primeira edição brasileira do Red Bull Dance Your Style . A parada rolou no sábado, no Rio, e juntou o bonde mais pesado e criativo da dança, levando pra galera que esteve na Fundição Progresso, na Lapa, um show pesado de dança. E que, no fim, consagrou a incrível Darlita Albino como campeã .

A estrela da edição brasileira foi escolhida como campeã pelo próprio público , que é o jurado do Red Bull Dance Your Style . Além do título, a dançarina especialista em locking ganhou uma vaga para representar o Brasil na Final Mundial do evento. Vai rolar em Johanesburgo, na África do Sul, dia 10 de dezembro.

Pra saber como foi a Final Nacional do Red Bull Dance Your Style , chega junto no passinho. Porque a história desse evento tá só no começo e vai crescer muito ainda.

Darlita Albino na batalha do Red Bull Dance Your Style Brasil 2022 © Marcelo Maragni

Passando por vários estilos de danças de rua, o Red Bull Dance Your Style teve 16 participantes na final, que batalharam em disputas no formato 1×1. Quatro deles chegaram na disputa pela fase qualificatória, com audições realizadas no dia anterior, no Cream Dance Studio.

No sábado, antes da competição, a programação incluiu workshops conduzidos por especialistas, como o talento suíço do hip-hop freestyle Stalamuerte e as dançarinas Raquel Cabaneco, coreógrafa do Djonga, e a francesa Sandra, criadora do Salsafro. A galera colocou todo mundo pra se mexer na pista.

Darlita Albino no estilo locking © Marcelo Maragni Petersondidy na batalha do Red Bull Dance Your Style Brasil 2022 © Marcelo Maragni Luana brilhando com seu estilo hip hop © Marcelo Maragni Margot nos movimentos do voguing © Marcelo Maragni Trakinas esbanjando popping no palco do Red Bull Dance Your Style Brasil © Marcelo Maragni Legendary Bruxa Cósmica na batalha do RBDYS © Marcelo Maragni Jonaxx Souza brilhando no dancehall © Marcelo Maragni Público mandando o seu voto para a melhor batalha © Marcelo Maragni

De tarde o clima esquentou e o público tomou conta do espaço, que teve entrada gratuita. A galera teve papel importante: foi o público quem escolheu quem avançava na competição em busca da vitória. Por isso, os participantes – homens e mulheres competindo juntos – deram o sangue pra impressionar em quesitos como presença de palco, originalidade, capacidade de improviso e qualidade técnica.

“Não esperava tanto carinho. Estou muito feliz vendo meu estilo de dança sendo valorizado” Darlita Albino

Público mandando o seu voto para a melhor batalha © Marcelo Maragni

Darlita Albino, a campeã, veio da zona leste de São Paulo e não economizou na energia. Mostrou muita habilidade no locking, estilo que veio do funk americano e nasceu no fim dos anos 60, caracterizado por movimentos rápidos, amplos e firmes.

“Eu não esperava receber tanto carinho do público. Meu sentimento é de gratidão em saber que as pessoas se sentem impactadas pela dança que eu faço, algo que não é tão valorizado no Brasil”, diz a campeã e que vai ter muita torcida por aqui em dezembro pra levar o título mundial.

