Breaking em duplas: Red Bull Lords Of The Floor voltou!

Red Bull Lords of the Floor Depois de mais de duas décadas, o Red Bull Lords of the Floor está de volta. A batalha de duplas retorna pra celebrar a história do breaking e o futuro da cena.

estrear no maior palco esportivo do mundo, as crews mais icônicas de todo o planeta vão se reunir no teatro WAMU, em Seattle, pro retorno do histórico evento de batalhas de duplas