Vida de breaker: a rotina de quem vive pra dança

Um grande desafio para qualquer atleta profissional é sustentar a rotina de treinamentos mesmo sem nenhum campeonato à vista. Claro que as coisas não precisam ser tão rigorosas, mas é fundamental manter mente e corpo focados para não se perder diante dos próximos desafios. "Quando não estou me preparando para nenhuma competição, tento ao máximo estar com a minha família e meu grupo na cidade de Fortaleza, volto a ser vegetariano e treino quatro vezes na semana, de 2 a 3 horas por dia, e mantenho minha rotina de alongamento e treino cardio", explica Bart.