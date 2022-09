Passinho e outros gêneros fundamentais de dança de rua

O

e saiu do anonimato quando foi parar no "Soul Train", um programa de TV exibido nos EUA por 35 anos. Don "Campbellock" Campbell criou o estilo sem querer, enquanto tentava sem sucesso fazer um movimento de breaking. A novidade agradou e muitos dos dançarinos eram ativistas políticos que passaram a usar a dança como plataforma para provocar mudanças positivas. Logo a notícia se espalhou e a crew da qual Don fazia parte, a lendária The Lockers, foi parar no "Soul Train".