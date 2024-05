Furioso: Ryan Furia quer ver todo mundo dançar

A família Furia não poderia estar mais feliz. É do Ryan Furia , professor e dançarino de 21 anos, o título nacional da terceira edição do Red Bull Dance Your Style – e muito graças aos parentes, que sempre o incentivaram. "Minha avó tinha uma escola de samba, minha mãe era rainha bateria, minhas tias e meus tios são DJs, meu pai sempre dançou...", conta o paulistano, que agora se prepara pra representar o Brasil com seu hip-hop na Final Mundial do torneio, no dia 9 de novembro, lá em Mumbai, na Índia.

A trajetória dele não foi só espetacular na Final Nacional, mas desde criança. "Desde os meus 5, 6 anos de idade eu já estava inserido na cultura. Comecei a dançar com meu pai, a acompanhá-lo: ele me ensina e me mostra tudo que eu sei hoje", diz Ryan, que escolheu o hip-hop como seu estilo principal. "Meu pai sempre dançou popping, e eu amo muito, mas no hip-hop não fico tão restrito às contrações, me sinto mais livre."

Família Furia

Ryan sempre teve muita liberdade para seguir sua paixão pela dança, mas como todo artista, precisou se dedicar até quando pensava em desistir. "Minha família sempre foi inserida na cultura, então me cobrou bastante quando eu não queria focar em estudar dança. Foi um período difícil, mas graças a Deus no meu caminho, mesmo traçado com muita dificuldade, pude contar sempre com uma ajuda incrível do meu pai. Ele é meu herói, é o cara mais incrível na minha vida e me ajudou de várias formas e juro que se vocês conhecerem ele vocês vão ter o mesmo pensamento que eu tenho".

"Desde então, acho que uma das minhas maiores conquistas foram os contatos que tive com pessoas incríveis", continua Ryan, que ainda conseguiu ganhar uma bolsa de 100% pra estudar dança. "Também participei de comerciais a dar aulas e assim fui conseguindo começar a viver da dança", comemora.

Rotina pesada

Tantas conquistas não vieram à toa: Ryan vive uma rotina em prol da dança, com regras vem definidas. "Eu tô fazendo academia, faço cedo, logo de manhã, tomo meu café, depois faço mais um treino de preparação física, treino o fôlego, aí depois eu treino técnica mesmo, movimentação, depois estudo um pouquinho dança, empreendedorismo, depois vou dar minhas aulas, aulas online, aulas particulares, aulas presenciais e aulas em escolas de dança. E de noite dou uma descansada, tomo meu café da noite e vou dormir."

Ufa! Mas não acabou não: além de preparar o corpo e estudar bastante, Ryan não esquece da importância de manter a saúde mental em dia. "A questão de preparação física já vem de muito tempo, então é um processo: eu tenho que manter gradativamente um bom desempenho, mas acho que a questão mental é a mais importante", diz. "Faz muita diferença, porque quando a gente está com a cabeça no lugar, tudo melhora e tudo vai acontecendo de uma forma incrível."

Ryan Furia © Aline Velozo Fotografia

Dança pra quem é de dança

No dia 11 de maio de 2024, Ryan Furia entrou pra história da dança como o quarto vencedor nacional do Red Bull Dance Your Style . "Foi tão incrível eu ter conseguido essa vitória, porque eu não tava nem tão focado em, sabe, bitolado em ganhar", lembra o dançarino. "Claro que eu queria ganhar, mas fui pra me divertir, pra entregar o que eu sou, minha alegria: minha família, meus amigos, estava todo mundo lá e, mais que a vitória, o mais incrível foi essa energia que eu jamais vou viver novamente – terei outras experiências , mas igual a essa não vai ter."

O momento da vitória © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Além de estar contanto os dias pra Final Mundial, Ryan aproveita o momento pra lembrar que ainda tem muitos sonhos. "Acho que o maior é continuar vendo a dança e conseguir me sustentar e conseguir trazer uma visibilidade decente para a minha cultura, sem preconceitos, sem maus olhares", diz. "Quero que a minha cultura seja valorizada dentro do meu país, para que outras crianças vivam o que eu estou vivendo e eu possa servir de inspiração pra elas."

Red Bull Dance Your Style

O Red Bull Dance Your Style é um evento global de dança de rua com um formato de batalha único. Do hip-hop ao house, do locking ao popping, os dançarinos que participam da competição precisam encantar o público pra vencer. Com freestyle, musicalidade e habilidade e músicas imprevisíveis, que vão de sucessos globais recentes a batidas clássicas, o evento faz com que a torcida decida quem vai dominar a pista.

