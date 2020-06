O breaking britânico estava morrendo, e eles foram a cura

Depois de surgir em Nova York no fim da década de 70, a cultura hip-hop se espalhou rapidamente pelo mundo, tornando-se uma potência da música, dança, arte e moda. Embora o Reino Unido tenha abraçado o gênero, no fim da década de 80, a cena britânica estava praticamente extinta. E quem salvou o breaking na ilha foi uma crew. Conheça a história da Soul Mavericks.

, viajando o mundo para registrar as histórias das crews mais icônicas do planeta.

"O plano era trazer o Reino Unido de volta ao cenário internacional, com uma presença forte na cena", continua Kev. Mas achar os breakers certos para montar a crew não foi nada fácil. "As pessoas não acreditavam na filosofia. Os caras estavam só experimentando, sabiam dançar, mas não tinham a atitude, a mentalidade e o conhecimento de B-Boy. Eles precisavam de direcionamento."

O próximo passo do Kev foi mostrar para os novatos que breaking não é brincadeira. "Ele me disse que eu teria que lutar para conseguir meu lugar na crew, e eu não conhecia aquele conceito", diz Gavin, B-Boy da primeira geração da Soul Mavericks. "Eu vinha da universidade, só dançava por diversão. Saber que eu precisaria mostrar que levaria o breaking a sério para ganhar respeito foi assustador."

