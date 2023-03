Tudo o que você precisa saber sobre o Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style A competição de danças urbanas mais legal do mundo está de volta ao Brasil!

No Red Bull Dance Your Style várias formas de dança se encontram

é que você é livre pra dançar o estilo que preferir. Do popping ao house, do passinho ao locking, o importante é impressionar os jurados — só não vale

O grande desafio é tentar encaixar seus passos na música: o poder de escolha é todo do DJ, que vai testar a capacidade do(a) dançarino(a) de adaptar seu estilo ao ritmo da batida. Isso significa que os(as) competidores(as) devem estar prontos para qualquer coisa, desde funk até música pop, passando pelo rap, clássicos e sucessos do momento.

