Duplantis vence Warholm em duelo único nos 100 m rasos

Testemunhe a história quando as lendas do atletismo Karsten Warholm e Mondo Duplantis se enfrentam em uma corrida épica de 100 metros.

Warholm só aceitou mesmo o desafio depois que o colega de pista afirmou que poderia vencer. "Com o meu ego e o quanto eu me valorizo, eu precisava aceitar", disse o norueguês. O duelo finalmente aconteceu neste dia 4 de setembro.

"Estou muito animado! Como posso não estar? Você só precisa parar de brincar! Parem de brincar comigo", afirmou o recordista mundial do salto com vara, que marcou 6,26 metros em agosto.

