10 atletas que estão prontos pra brilhar em 2024

O ano mal começou, mas a contagem regressiva já é pra 2024. E tem gente que já se sabe que vai chegar firme e forte pra brigar pelos três primeiros lugares no maior evento esportivo do mundo. Olho nessa galera que tem tudo pra entregar muito na capital francesa — ou nas ondas do Taiti, no caso do surfe.

01 🇸🇪 Armand Duplantis

Suécia I 23 anos | Salto com vara

Armand Duplantis © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Fenômeno do salto com vara e candidato a ser o melhor da história da prova, Armand Duplantis é recordista mundial com o inacreditável salto de 6m21 que lhe deu o título mundial de 2021, em Eugene, 1 cm acima de sua marca anterior. Além de manter a hegemonia na prova e buscar o bicampeonato na França, Mondo tentará concluir o único desafio que lhe falta: quebrar o recorde olímpico, que pertence ao brasileiro Thiago Braz: 6m03.

02 🇧🇷 Duda Lisboa

Brasil I 24 anos | Vôlei de praia

Duda Lisboa © Wander Roberto

Após a frustração de ter parado nas oitavas de final em Tóquio, Duda Lisboa entrou com tudo neste ciclo pra 2024. Agora jogando com uma nova parceira, Ana Patrícia, a sergipana de São Cristóvão viveu uma temporada mágica em 2022, com quatro títulos em nove torneios disputados, entre eles o Campeonato Mundial, realizado em Roma, o que deu a ela a liderança do ranking mundial.

03 🇳🇴 Mol e Sorum

Noruega I 25 e 27 anos | Vôlei de praia

Anders Mol e Christian Sorum © Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

Tem sido cada vez mais difícil encontrar rivais à altura da dupla norueguesa no circuito do vôlei de praia. Anders Mol e Christian Sorum fazem a combinação perfeita de uma defesa implacável e um ataque superpotente. Além de tetracampeões europeus, no ano passado colocaram um troféu inédito na prateleira, o mundial. Atuais líderes do ranking mundial, buscarão na França sua segunda medalha de ouro olímpica.

+ Veja Mol e Sorum batendo uma bolinha num cenário bem incomum.

25 min Vôlei de praia num paraíso norueguês Dupla número 1 do mundo, os noruegueses Anders Mol e Christian Sorum disputam um jogo contra os medalhistas olímpicos Martins Plavins e Janis Smedins em um lugar especial.

04 🇵🇹 Pedro Pichardo

Portugal I 29 anos | Salto triplo

Pedro Pichardo © Phil Pham / Red Bull Content Pool

O cubano naturalizado português Pedro Pichardo segue sendo um dos atletas mais fortes do mundo no salto triplo. Atual campeão mundial — titulo que finalmente conquistou em Eugene (EUA) em 2022 —, Pichardo é um dos cinco atletas do mundo a ter conseguido saltar além dos 18 metros (18m08, em 2015), o que dá um pouco a dimensão do que ele pode fazer na França. Foi dele também o ouro em Tóquio.

05 🇬🇧 Tom Pidcock

Grã-Bretanha | 23 anos I Ciclismo

Tom Pidcock © Marc Müller / Red Bull Content Pool

O forte de Tom Pidcock é a versatilidade. O cara consegue ser bom tanto no mountain bike, prova que venceu em Tóquio, quanto nas competições de estrada ou mesmo no ciclocross — ele é o primeiro britânico campeão mundial da categoria. Na França, ele vai buscar o bicampeonato no cross country olímpico (XCO). Isso, é lógico, se não resolver tentar conquistar a vitória na estrada.

06 🇶🇦 Mutaz Barshim

Qatar I 31 anos | Salto em altura

Mutaz Barshim © Amr Elmasry / Red Bull Content Pool

Lenda do esporte catari, Mutaz Barshim tem um obsessão: superar o recorde mundial do salto em altura, prova que domina desde 2017. Após o incrível salto de 2m43 em 2014, 2 centímetros abaixo do recorde mundial da lenda cubana Javier Sotomayor, ele trabalha duro para tentar melhorar e melhorar e melhorar. Se conseguir, é muito provável que coloque no pescoço o seu segundo ouro olímpico consecutivo.

07 🇧🇷 Italo Ferreira

Brasil I 28 anos | Surfe

Italo Ferreira © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Italo Ferreira tem seu nome escrito nos livros olímpicos. Ele foi o primeiro homem a ganhar o ouro em uma disputa de surfe na competição. E o ciclo do surfista potiguar rumo a Paris tem sido de alto nível. No ano passado, ele se classificou para o WSL Finals e acabou com o vice-campeonato mundial. Italo conhece os atalhos na caminhada rumo ao pódio e tem feito a lição de casa a um ano dos Jogos.

+ De Baía Formosa ao Japão: veja A Curiosa História de Italo Ferreira .

50 min A Curiosa História de Italo Ferreira A vida do Italo Ferreira, campeão mundial e primeiro medalhista de ouro da história do surfe.

08 🇦🇺 Jessica Fox

Austrália I 28 anos | Canoagem slalom

Jessica Fox © Filip Nagy / Red Bull Content Pool

Embora tenha nascido na França, Jessica Fox ostenta em seu currículo o status de melhor canoísta da Austrália em todos os tempos. Já são quatro medalhas olímpicas, incluindo a de ouro na prova do C1, em Tóquio, e 19 em Mundiais. Na última edição, em Augsburg, na Alemanha, foram duas pratas no C1 e K1 e um ouro no Extreme K1, prova que vai estrear no programa esportivo em 2024.

09 🇧🇷 Lucas Rabelo

Brasil I 24 anos | Skate

Lucas Rabelo © Bruno Terena / Red Bull Content Pool

Após um ano parado por causa de uma lesão no joelho, Lucas Rabelo quer neste ano recuperar o tempo perdido. Nascido em Fortaleza, mudou-se para Long Beach em 2019, quando começou a participar de torneios nos EUA e Europa, como o Red Bull Paris Conquest . As vitórias no Red Bull Solus , no STU Open no Rio e nos Jogos Pan-Americanos Men's Street em 2021 o colocam certamente como uma das grandes promessas do skate street neste ciclo.

10 🇺🇸 Carissa Moore

Estados Unidos I 30 anos | Surfe

Carissa Moore © Ryan Miller / Red Bull Content Pool

Primeira campeã olímpica do surfe entre as mulheres, a havaiana Carissa Moore , que representa os Estados Unidos, segue sendo uma lenda na modalidade. Cinco vezes campeã mundial, carismática e preocupada com o empoderamento feminino, está longe da aposentadoria. Em 2022, travou uma disputa incrível no WSL Finals contra a australiana Stephanie Gilmore, e ficou em segundo lugar. A corrida para o bicampeonato em 2024 está apenas começando pra ela.

