EA FC 27: Novidades, plataformas e data de lançamento!

O EA FC 26 ainda está por aí, mas seu sucessor, o EA FC 27, já está a postos pra largada. Enquanto o lançamento não chega, reunimos tudo que já se sabe sobre o novo jogo. Quer saber quando vai ser laçado? Em que plataformas jogar? Que novas funcionalidades vai incluir? Leia abaixo e descubra tudo isso e muito mais.

EA FC 27: O ex-jogador do Leipzig Josko Gvardiol © EA Sports

01 Quando o EA FC 27 vai ser lançado?

O EA FC 27 tem lançamento previsto pra 25 de setembro de 2026. Quem fizer a pré-encomenda da Edição Ultimate ou Ultimate Plus, ou quem tiver assinatura do EA Play, terá acesso à versão completa do jogo sete dias antes, a partir de 18 de setembro de 2026. O EA FC 27 Lite será lançado como uma versão de pré-visualização gratuita e limitada. Vamos explicar mais sobre as diferentes edições do EA FC 27 abaixo.

A aplicação web e as aplicações complementares também vão estar disponíveis em 2026, permitindo a construção do seu Ultimate Team ainda antes do lançamento do jogo.

02 Em que plataformas jogar?

O EA FC 27 será lançado nas seguintes plataformas:

PlayStation 5 e PlayStation 4

Xbox Series X/S e Xbox One

Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch

PC

Importante: segundo a editora EA Sports, o novo modo de jogo de mundo aberto, The Grounds (mais detalhes abaixo), só vai estar disponível em PS5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2 – e não nos consoles mais antigos.

03 Quantas edições diferentes existem e quanto custam?

EA Sports FC 27: Kylian Mbappé © EA Sports

O EA FC 27 vai ser lançado pela primeira vez em três edições diferentes, e há também uma versão Lite gratuita.

Edição Ultimate Plus

Preço: Cerca de 150 euros

Pré-venda disponível: até 31 de agosto de 2026

Acesso antecipado: até sete dias a partir de 18 de setembro de 2026

Pontos FC: 10.000 – distribuídos em cinco parcelas mensais

A Edição Ultimate Plus é uma versão totalmente nova que a EA Sports oferece à comunidade pela primeira vez. Não está disponível em nenhuma plataforma da Nintendo nem através da Epic Games Store. Além do acesso antecipado e dos Pontos FC, a Edição Ultimate Plus inclui os seguintes extras:

Passes Premium pras temporadas 1 a 5 do FUT

Mais de 85 itens GES International ICON Pro

Seleção de cinco jogadores do Hall of FUT Pro

Slot adicional de Pro Evolution no FUT

Bónus de carreira, incluindo um treinador de 5 estrelas, um olheiro e três ICONs/Heroes

Fato de treino "The Ground" e AMP de nível 3 do Kylian Mbappé

O futebol feminino também vai fazer parte do EA FC 27 © EA Sports

Edição Ultimate

Preço: Cerca de 100 euros

Pré-venda disponível: até 24 de agosto de 2026

Acesso antecipado: até 7 dias a partir de 18 de setembro de 2026

Pontos FC: 6.000 – distribuídos por três lotes mensais

A Edição Ultimate já esteve disponível em anos anteriores e, por isso, é bem conhecida pela comunidade. Também inclui os seguintes extras:

Passe Premium pra Primeira Época do FUT

Item Pro ICON Internacional GES 85+ (disponível apenas com pré-encomendas feitas até 31 de agosto de 2026)

Slot adicional de Pro Evolution no FUT

Bónus de Carreira, incluindo um treinador de 5 estrelas, um olheiro e três ICONs/Heróis

O fato de treino "The Grounds" e o AMP de nível 3 do Kylian Mbappé

Edição Standard

Preço: Cerca de 70 euros

Acesso: Acesso total ao jogo a partir de 25 de setembro de 2026

Bónus de pré-encomenda até 24 de setembro: Desafios de Carreira, três ICONs/Heróis + o fato de treino The Grounds

EA FC 27 Lite

Preço: Grátis

Pré-visualização: Limitada com modos selecionados, como o modo Kick-Off

Acesso: Disponível a partir de 25 de setembro de 2026

Atualização: Pode atualizar pra versão completa a qualquer momento

04 Quantas ligas, licenças e estádios existem?

Primeiras imagens: o design dos cartões no EA FC 27 Ultimate Team © EA Sports

Os direitos de licença podem mudar todos os anos. Pro EA FC 27, os dados são os seguintes:

Mais de 21.000 jogadores licenciados

Mais de 35 ligas e mais de 800 clubes e seleções nacionais – incluindo a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Liga Conferência, a Bundesliga, a Premier League, a LaLiga e várias ligas femininas, como a Google Pixel Women’s Bundesliga e a Liga dos Campeões Feminina da UEFA

Mais de 140 estádios autênticos – incluindo Santiago Bernabéu (Real Madrid), Anfield (Liverpool FC), Allianz Arena (Bayern de Munique), Parc des Princes (PSG) e Red Bull Arena (RB Leipzig).

05 Quem está na capa?

A capa do EA FC 27 já foi revelada. O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, aparece na capa das edições Standard e Ultimate. O seu colega de equipa, Jude Bellingham, vai aparecer na capa da nova edição Ultimate Plus.

06 Em que consiste o novo modo "The Grounds"?

A rua encontra o estádio: "The Grounds" é o novo modo de jogo do EA FC 27 © EA Sports

Com o "The Grounds", a EA Sports anunciou um novo modo que promete ser a maior novidade do jogo. A editora descreve o modo como um espaço social de futebol onde o futebol de rua se cruza com o de estádio. Os jogadores vão poder circular por três bairros inspirados na história do futebol usando o seu próprio avatar: Parkside, Montclair e Zeiza.

A experiência vai variar entre jogos informais e partidas 1 contra 1, até formar equipes com amigos em clubes. A EA Sports nomeou Kylian Mbappé, Chloe Kelly e Paulo Dybala como mentores neste modo, que te vão guiar pelos bairros. Mas não são só as estrelas do futebol da vida real que vão aparecer virtualmente.

The Journey 2.0? Alex Hunter está de volta

No final do trailer de revelação de "The Grounds", Alex Hunter aparece como mais um mentor. Hunter foi a personagem principal de "The Journey", um modo de história de carreira que esteve do FIFA 17 ao FIFA 19 e foi posteriormente descontinuado. O seu regresso após sete anos é um dos anúncios mais surpreendentes do trailer. A EA Sports ainda não revelou exatamente qual será o papel dele no novo modo nem se vai voltar um modo de história completo.

07 O que há de novo no Modo Carreira?

Os Pathways deixarão o EA FC 27 Ultimate Team mais emocionante? © EA Sports

No EA FC 27, o Modo Carreira vai apresentar um mercado de transferências completamente renovado, com classificações de jogadores mais realistas. Diz-se que as novas funcionalidades incluem táticas de negociação, como cláusulas de desempenho e cláusulas de recompra. As classificações GES dinâmicas pretendem refletir a forma, o moral e a condição física dos jogadores em todos os clubes.

08 O que há de novo no Ultimate Team?

O Ultimate Team vai receber uma nova funcionalidade no EA FC 27 chamada FUT Gallery, onde poderá selecionar os seus itens de jogadores favoritos pra aumentar o seu nível na Galeria e ganhar recompensas. A EA Sports também anunciou um mundo de cartas renovado. Os detalhes serão revelados nas análises aprofundadas em agosto.

A Galeria é uma nova funcionalidade do EA FC 27 Ultimate Team © EA Sports

09 Os trailers

Na antecipação ao lançamento, a EA Sports costuma publicar vários trailers do novo jogo. Estes são os que já foram divulgados até agora:

Trailer oficial de revelação

O trailer oficial de revelação do EA FC 27 apresenta o "The Grounds", um novo modo de rua social e orientado pra comunidade, integrado nos Clubes. Com Kylian Mbappé e Jude Bellingham, o vídeo destaca os mercados de transferências renovados no modo Carreira e as funcionalidades do Ultimate Team. Veja abaixo:

Trailer de análise aprofundada da jogabilidade

O trailer de análise aprofundada da jogabilidade destaca um controlo melhorado dos jogadores com menos automatização da IA, defesa manual e movimentos de ataque mais inteligentes. As principais atualizações incluem também uma mecânica de dribles melhorada e um sistema de pontapés de canto em duas fases renovado. Veja abaixo:

Análise aprofundada do Modo Carreira

Este trailer oficial de aprofundamento do Modo Carreira destaca as principais atualizações do Modo Carreira de Treinador, incluindo um mercado de transferências redesenhado com avaliações realistas e licitações ativas por parte dos clubes rivais. Veja abaixo:

10 O que ainda não sabemos?

Muitos detalhes sobre o EA FC 27 ainda não foram confirmados a lista completa de licenças, funcionalidades mais específicas do FUT e o âmbito total do "The Grounds". Vamos aguardar as novidades!

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