Neymar Jr: 'Pelé é futebol, é ídolo máximo do Brasil'

Neymar Jr.: O Péle significa futebol. Desde quando eu entendia o que era futebol, eu sempre escutei o nome do Pelé. Se era na rua, se era na quadra, se era no colégio, se alguém driblava três jogadores e marcava um gol, alguém falava "Caramba, fez um gol de Pelé". Ou um cara que se achava na escola, a gente dizia "Tá pensando que é o Pelé?". Escutei minha infância inteira. O Pelé para mim é o rei do futebol, é o ídolo máximo do Brasil. É um respeito muito grande que eu tenho por ele. O Brasil é reconhecido mundialmente hoje no futebol por causa dele. Somos muito abençoados pelo Pelé ser brasileiro.