Paredões andam tão na moda que eles ganharam espaço até nas Olimpíadas. A escalada esportiva faz a sua estreia no maior evento esportivo do mundo e este miniguia vai te ajudar a entender um pouco mais sobre essa modalidade desafiadora e fascinante.

Não há um consenso sobre a data em que a escalada se virou um esporte, mas é possível que tenha começado a ser praticada no século 19. Registros históricos apontam que a Schurman Rock, em Seattle, nos Estados Unidos, foi a primeira parede escalável , em 1939. Já a primeira parede artificial indoor, como as conhecemos hoje, foi erguida na Universidade de Leeds, na Inglaterra, em 1964.

Resumidamente, a escalada combinada é composta por três tipo diferentes de escalada - lead , speed e boulder . Geralmente, os atletas se especializam em apenas um tipo de subida, mas com a evolução do esporte e com o surgimento dessa modalidade que concilia três disciplinas, atletas da escalada precisaram intensificar ainda mais os treinamentos e ampliar o seu leque de opções.

