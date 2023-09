Janja Garnbret colocou a escalada esportiva no bolso

antes do Campeonato Mundial deste ano, em Berna. Será que Janja Garnbret seria capaz de conquistar seu oitavo título? Aos 24 anos, ela se recuperava de uma fratura no dedão do pé esquerdo. Pois a eslovena não deixou mais dúvida alguma na parede: conquistou o mundo mais uma vez e ainda garantiu vaga em Paris, onde buscará o bicampeonato olímpico.

"Sinto-me feliz e aliviada ao mesmo tempo. E agora lá vou eu pra Paris", disse Janja ao vencer a disputa do Combinado, que reúne as modalidades Boulder e Lead.

