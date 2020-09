É isso mesmo: 24 horas, duas montanhas, recorde mundial

. Que não é personagem de jogo e nem teve a vida contada em páginas mitológicas. Mas que entrou (de novo) para os livros de história ao conseguir, em um período inferior a 24 horas, ser a mais rápida mulher a subir e descer duas montanhas dos alpes: o Gran Paradiso, na Itália, e o icônico Matterhorn, na fronteira com a Suíça.

Apesar do sucesso no resultado final, a missão de encarar o Matterhorn foi dura não apenas fisicamente, mas mentalmente. Há três anos, Fernanda teve seus olhos congelados em um acidente na montanha e, no ano passado, perdeu uma amiga ali. Mas, desta vez, o caminho parecia iluminado. A ultramaratonista completou o feito e desceu antes de um deslizamento deixar 25 alpinistas "ilhados".