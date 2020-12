K2: The Impossible Descent

Conhecida como “montanha selvagem” por conta da dificuldade extrema de subida, o K2 é a segunda maior montanha do mundo – com 8.614 metros de altitude, ele está localizado na fronteira entre a China e o Paquistão. Em

, produção da

Red Bull TV

, o alpinista e esquiador Andrzej Bargiel desafia as leis da física e entra para história ao subir e descer a montanha mais difícil do mundo. Para assistir, é só clicar no player abaixo.