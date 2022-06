Esquece, ninguém sobe uma montanha como estes 11 caras

A escalada como conhecemos hoje tem mais de 500 anos de existência, desde que Antoine de Ville realizou uma inédita subida ao cume do Mont Aiguille, na França, em 1492, utilizando técnicas de montanhismo . Nesse caminho, lendas nasceram e novos picos foram desbravados de um canto a outro do planeta. Aqui, estão 11 alpinistas que seguem fazendo absurdos por este esporte.

01 Nirmal ‘Nims’ Purja

País: Nepal

Nascimento: 1983

Instagram: @nimsdai

Nirmal Purja © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Nirmal Purja é um cara diferente no mundo do montanhismo. Em 2019, esse nepalês escalou Everest, Lhotse e Makalu num intervalo de apenas 48 horas. Meses mais tarde, ele foi ainda mais longe: subiu as 14 montanhas mais altas do mundo no tempo recorde de 189 dias. Em 2021, Nirmal, que é um ex-combatente das Forças Armadas Britânicas, integrou a equipe que tocou o cume do K2 pela primeira vez no inverno. "A atenção internacional e os patrocinadores preferem os atletas estrangeiros. Espero que minhas escaladas coloquem os holofotes sobre os talentosos alpinistas que temos no Nepal."

02 Andrzej Bargiel

País: Polônia

Nascimento: 1988

Instagram: @andrzejbargiel

Andrzej Bargiel © Piotr Pawlus / Red Bull Content Pool

Não bastasse escalar algumas das montanhas mais altas do mundo, Andrzej Bargiel ainda faz o caminho contrário esquiando. Foi assim que, em 2018, ele se tornou pioneiro ao descer os 8.611 metros do K2 com os esquis presos aos pés. Ele já havia feito isso em Manaslu (8.163 metros), Broad Peak (8.051 metros) e Shishapangma (8.027 metros). Seu apelido de "Leopardo da Neve" surgiu após escalar os cinco picos mais altos da antiga União Soviética. Andrzej tentou o Everest em 2019, mas não conseguiu. Uma nova tentativa deve ser realizada em breve. "Hoje sei que posso competir com os melhores, quebrar todos os recordes e alcançar todos os cumes."

03 Denis Urubko

País: Rússia/Polônia

Nascimento: 1973

Facebook: denisurubko

Denis Urubko © Divulgação

Denis Urubko escalou 22 montanhas com altura superior a 8 mil metros nos últimos 20 anos. Ele, aliás, é apenas o oitavo alpinista a alcançar o topo de todas as montanhas de 8 mil metros de altura ou mais sem o auxílio do oxigênio complementar. Depois de conquistar as cadeias do Himalaia, do Tien Shan e da Patagônia, agora o alpinista russo-polonês mira o alto do K2 no inverno.

04 Conrad Anker

País: Estados Unidos

Nascimento: 1962

Facebook: Conrad Anker Official

Conrad Anker © James Q Martin / Red Bull Content Pool

A importância de Conrad Anker para o esporte vai muito além da sua capacidade em escalar montanhas. Em 1999, ele encontrou o corpo do famoso alpinista britânico George Mallory, morto em 1924 ao tentar subir o Everest. Conrad também capitaneou a equipe The North Face por 26 anos, sobreviveu uma avalanche em 1999 e a um ataque cardíaco enquanto escalava o Lunag Ri, em 2016. Em 2015, a revista Climbing Magazine deu prêmio Golden Pitons a Conrad pelas conquistas ao longo da carreira.

05 Colin Haley

País: Estados Unidos

Nascimento: 1984

Instagram: colinhaley1

Colin Haley © Divulgação

Colin Haley é especialista em subidas rápidas e tem grande experiência nas cadeias montanhosas da Patagônia, tendo escalado o local em 16 oportunidades. Além disso, ele completou duas vezes a travessia das Torres del Paine, na patagônia chilena, uma delas em apenas 24 horas, ao lado de Alex Honnold. Colin explorou também rotas notáveis na América do Norte, em especial no Alasca, onde estabeleceu vários recordes de velocidade em alguns dos picos mais impressionantes da região. "As montanhas sempre foram a minha prioridade. Sinto que a cada ano estou melhorando como alpinista, cada vez mais dedicado e disciplinado."

06 Paul Ramsden

País: Inglaterra

Nascimento: 1971

Ganhar um Piolet d'Or, um dos mais aclamados prêmios do montanhismo mundial, já é uma façanha e tanto. Ganhá-lo por quatro vezes então, é tarefa para o britânico Paul Ramsdem . Nas três primeiras vezes, ele escalou, ao lado de Mick Fowler, a Face Norte de Siguniang, na China, a Prow of Chiva, na Índia, e a Gave Ding, no Nepal. A quarta foi feita em parceria com Nick Bullock e marcou a primeira subida a um pico de 7 mil metros no Tibete. "Como um alpinista, quanto mais preparado, mas experiente está. Para ter sucesso em picos não escalados com 7 mil metros de altura, você precisa ter muita experiência."

07 Will Gadd

País: Canadá

Nascimento: 1967

Instagram: @realwillgadd

Will Gadd © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Conhecido como "Capitão Aventura", Will Gadd ataca em todas as frentes, mas é no gelo que ele se sente mais à vontade. Em 2015, esse canadense entrou pra a história ao ser a primeira pessoa a escalar a parede coberta por gelo em Horseshoe Falls, nas Cataratas do Niágara. Will também foi o primeiro a cruzar toda a extensão dos Estados Unidos de parapente.

08 Kami Rita

País: Nepal

Nascimento: 1970

Instagram: @kamiritasherpa

Kami Rita © Divulgação

Nascido em uma aldeia sherpa, Kami Rita é recordista em subidas ao Everest. Foram 25 desde 1994, incluindo duas em apenas uma semana. Kami vem de uma família de alpinistas: seu pai foi um dos primeiros guias profissionais sherpas e seu irmão já tocou o cume do Everest 17 vezes. "Trato cada escalada com a mesma sinceridade da primeira. Acredito que quebrar recordes é apenas um produto secundário."

09 Robert Jasper

País: Alemanha

Nascimento: 1968

Instagram: @robertjasper_official

Robert Jasper © Divulgação

Perito em superfícies congeladas e mistas, Robert Jasper se autodefine como um "alpinista extremo". Ele já colocou todo o seu talento à prova em picos na Europa, Groenlândia, Patagônia e Himalaia. No início dos anos 90, Robert ganhou holofotes ao escalar as três maiores faces ao norte dos Alpes em tempo recorde. "Pratico várias disciplinas do alpinismo e, portanto, me considero um decatleta. Na escalada, você deve tentar minimizar os riscos, mas não pode deixar de caminhar em direção à sua paixão. Essa é a minha filosofia."

10 Simone Moro

País: Itália

Nascimento: 1967

Facebook: SimoneMoroOfficial

Simone Moro © Divulgação

Simone Moro conseguiu algo inédito: ele é o único alpinista a escalar quatro picos de 8 mil metros (Shisha Pangma, Makalu, Gasherbrum II e Nanga Parbat) em pleno inverno. Ele também é piloto de helicóptero e praticante de wingsuit. Em 2013, o italiano passou por apuros, quando o helicóptero em que estava para uma missão no Nepal caiu, matando um dos ocupantes. Simone saiu ileso. "O impossível de alguns anos atrás representa os parâmetros daquela época. Agora, os limites são outros. Sonhe alto."

11 Ed Viesturs

País: Estados Unidos

Nascimento: 1959

Instagram: @ed_viesturs

Ed Viesturs © Divulgação

Alguns dos melhores alpinistas da história nasceram nos Estados Unidos, mas só Ed Viesturs tem colada a etiqueta de ser o único norte-americano a subir as 14 montanhas com 8 mil metros ou mais no planeta. No currículo, Ed tem também ascensões ao Himalaia e ao Denali, sem contar as mais de 200 subidas ao Monte Rainier, a montanha mais alta de Washington (EUA).

