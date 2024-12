Mais que atleta: Lucas Braathen está levando a cultura urbana ao esqui

. Aos 24 anos, o brasileiro foge dessa regra com sua vibração ousada e seu estilo únicos, que estão começando a mexer na cultura do esporte.

Até hoje, no mundo do esqui alpino reinava uma tradição: trajes elegantes de lycra, pistas limpas e uma cultura de disciplina. Tudo muito certinho, todo mundo recatado. Até surgir

. E na segunda etapa da Copa do Mundo, em Beaver Creek, EUA, ele levou a prata numa disputa de tirar o fôlego. O suíço Thomas Tumler ficou com o ouro por apenas 0s12.

Você acha que Lucas ficou chateado com o segundo lugar? Não parecia. O cara subiu no pódio fazendo a maior festa e deu até uma sambadinha, que já virou sua marca. Ele mostrou que apesar de estar determinado a ser o melhor do mundo, quer também curtir cada momento.

"O que é diferente agora é que posso mesclar minhas duas maiores plataformas ou playgrounds na vida, como posso mesclar meu eu criativo e meu eu atleta, e posso criar esses projetos onde posso mesclar os dois e, com sorte, criar algo que ainda não existiu", disse o atleta, que vestiu botas de cowboy de cano pra receber a medalha, algo completamente impensável para os puristas do esquia alpino.

Antes de sua estreia na Copa do Mundo representando o Brasil, Lucas se mudou pra Milão, o epicentro da moda e do design da Itália - e sede dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão-Cortina.

Para ele, Milão não é apenas um centro logístico de onde saem aviões para as principais estações de esqui do mundo. É onde o esqui encontra a moda, a criatividade encontra o esporte e onde ele se sente verdadeiramente em casa.

