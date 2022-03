A elite do esqui-cross volta à Suíça para o Red Bull SuperSkiCross

Red Bull SuperSkicross Red Bull SuperSkicross is back at the iconic …

A temperatura vai subir nos Alpes Suíços! Neste sábado (26), a cidade suíça de Andermatt recebe a segunda edição do Red Bull SuperSkiCross , evento que reúne a elite do esqui-cross mundial e que terá transmissão ao vivo e em português pelo SporTV a partir das 8h30 (de Brasília).

é última parada da temporada 2021-2022 da Copa do Mundo de Esqui, que teve início em outubro passado, com o festival de Big Air em Chur, também na Suíça.

Ao todo, serão 24 competidores (16 homens e oito mulheres), incluindo os campeões mundiais Fanny Smith e Alex Fiva e os medalhista de ouro nos Jogos de Pequim, Ryan Regez e Sandra Naslund . O Red Bull SuperSkiCross é última parada da temporada 2021-2022 da Copa do Mundo de Esqui, que teve início em outubro passado, com o festival de Big Air em Chur, também na Suíça.

