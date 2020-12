4 atletas que conquistaram seu próprio Everest em 2020

Monte Everest. Esse é o objetivo que Ed Jackson tinha em mente. Embora não tenha conseguido viajar para o pico mais alto do mundo este ano, o britânico, ex-jogador de rúgbi, não abriu mão de fazer o percurso. Jackson decidiu usar a escadaria da casa dos pais para subir o seu próprio Everest.

Atravessar os Três Picos, as montanhas mais altas do Reino Unido, rápido como jamais alguém havia feito era o que movia o ultramaratonista Tom Evans em 2020. Ele não pode viajar pra lá, então decidiu aumentar ao máximo a inclinação de sua esteira.

Na Áustria, o ultramaratonista alemão Florian Neuschwander aproveitou as instalações do Red Bull Athletes Performance Center para quebrar o recorde de corrida de resistência indoor, enquanto Ryan Sandes correu 160 quilômetros sem sair do perímetro de casa, na África do Sul. Foram 1.455 voltas de 110 metros.

Em um ano como nenhum outro na história, veja como estes atletas encontraram uma maneira de atingir os seus objetivos.

Ed Jackson e o sobe-desce das escadas

Ed Jackson ensina como transformar uma escadaria em um Monte Everest © Red Bull Content Pool

Um mergulho de cabeça numa piscina rasa foi o suficiente para mudar a vida de Ed Jackson. Com uma grave lesão na medula espinhal, o ex-jogador de rúgbi foi informado de que nunca mais voltaria a andar. Um ano depois do acidente, Jackson chutou os prognósticos pra longe e escalou o Monte Snowdon, no País de Gales.

Ed descreveu o desafio de escalar o seu Everest - neste caso, a escadaria da casa dos seus pais - como "fazer 89 mil agachamentos com uma perna só, enquanto tentava arrastar o corpo escada acima e abaixo". A tentativa de chegar ao cume começou na terça-feira, 21 de abril, às 8h, com Jackson correndo para completar 400 metros em 1 hora, seis vezes ao dia. Ele levaria quatro dias para cumprir o desafio, terminando às 16h da sexta-feira, 24 de abril.

Os números da façanha de Ed Jackson © Darren Wheeler / Red Bull Content Pool

Foram intermináveis 2.783 sprints escada acima na tentativa de concluir o desafio, incluindo 1 hora de transmissão ao vivo da missão. O esforço de Jackson arrecadou 44.500 euros, valor que foi doado para instituições de caridade ligadas ao NHS (o sistema público britânico de saúde) e à fundação Wings for Life .

"Pessoas que sofreram uma lesão medular completa normalmente não têm a sorte de se desafiar da mesma forma com que eu me desafiei. Me sinto privilegiado em poder levantar essa bandeira e colocá-la no topo das montanhas", diz Jackson.

Tom Evans e três montanhas na esteira

Tom Evans subiu 3 mil metros em sua esteira © Tom Evans

Tom Evans pretendia em 2020 ser o homem a atravessar mais rapidamente os Três Picos, as montanhas mais altas da Grã-Bretanha, mas, por causa da pandemia, precisou adiar a tentativa. Foi aí que o ultramaratonista usou a criatividade. Evans subiu na esteira e correu 37 quilômetros com inclinação equivalente a subir 3 mil metros em 4h32min05s. Diferentemente da travessia entre as montanhas, que permite um período de recuperação para quem caminha e corre, Evans decidiu fazer pausas de apenas um minuto durante o desafio.

"Eu me perguntei: 'Por que estou fazendo isso?'. Foi muito selvagem. As melhores coisas sobre a corrida de montanha sáo o terreno em que você corre, a vista e a comunidade de corredores. Portanto, fazer isso na minha casa e ainda em em um dia chuvoso tornou a missão um pouco mais difícil", conta Evans.

Físico e mental trabalhando em sintonia. Só assim para superar esse desafio © Tom Evans / Red Bull Content Pool

Florian Neuschwander e o recorde na esteira

Florian Neuschwander

Florian Neuschwander correu 50 quilômetros em 2h57min25s em uma esteira no Red Bull Athletes Performance Center , em Thalgau, na Áustria. Dessa forma, quebrou o recorde estabelecido em 14 de janeiro de 2020 por Mario Mendoza, que alcançou a marca de de 2h59min03s.

Foi um esforço incrível do Florian, considerando que ele correu com problemas musculares nos últimos 10 quilômetros. Mesmo com dor, o alemão terminou a corrida em um ritmo incrível de 3min33s/km.

"Estou impressionado por ter conseguido quebrar o recorde. Apesar dos problemas musculares no fim, mantive o plano e aumentei meu ritmo constantemente. Eu sabia que os últimos quilômetros seriam difíceis, mas passei por isso implacavelmente", conta Florian.

Ryan Sandes e a corrida em volta de casa

Ryan Sandes viu sua casa de todos os ângulos centenas de vezes © Vanessa Sandes

À 1h15 do dia 16 de abril, Ryan Sandes partiu em uma jornada de 160 quilômetros ao redor de sua casa, na Cidade do Cabo. Por cerca de 26 horas, ele parava apenas para necessidades básicas e para trocar por um novo kit de corrida, que ficava em cima da mesa de jantar. A jornada de Sandes não era sobre o tempo, mas sobre completar 160 quilômetros dando voltas em sua própria casa.

Cada volta tinha 110 metros e incluía um conjunto de escadas, o que significa que Sandes também encarou uma subida de 4.500 metros, equivalente a mais da metade da altitude do Monte Everest.

Sandes foi apoiado durante todo o caminho pelo filho, Max e pela mulher, Vanessa, que cuidaram para que o "posto de emergência" montado na mesa da sala estivesse sempre bem abastecido. Havia latas de Red Bull , frascos com água, eletrólitos e bebidas com carboidratos.

"Não sou realmente o tipo de cara que cuida do jardim. O que realmente me intrigou no desafio foi a coisa mental: alguém poderia superar esse tipo de tédio?", diz Sandes.

O desafio de Ryan Sandes esteve longe de ser plano © Vanessa Sandes