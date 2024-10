Como são os treinos que deixam pilotos de F1 em forma

são também atletas. E atletas de elite, que precisam de muita força e condicionamento físico pra disputar corridas, aguentar até duas horas dentro do carro se submetendo a um esforço que, do lado de fora, pouca gente imagina. Ficar em forma é parte do trabalho. Mas não adianta nada criar um monte de músculos e ficar pesado demais pro carro. Ou treinar braços e pernas e esquecer do pescoço. Os pilotos precisam de um planejamento muito específico.

Sim, pilotos têm uma programação de treinamento intensa. Eles contam com a ajuda de um treinador de performance, que trabalha pra que eles estejam no auge da potência física e mental nas corridas.

Piloto e carro precisam formam um conjunto harmonioso, leve e aerodinâmico. Por isso, os atletas de F1 tentam não ganhar muita massa muscular. Verstappen, por exemplo, treina principalmente com seu próprio peso corporal, acrescentando só alguns exercícios com pesos leves e corridas.

