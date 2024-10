O que é fitness? Um guia pra se mexer e cuidar do corpo e da mente

Entender os termos usados no universo fitness ajudam a navegar nele com mais tranquilidade. Aqui estão algumas palavras usadas com frequência:

Exercício pros músculos abdominais executado com os cotovelos e os dedos dos pés apoiados no colchonete e com as costas paralelas ao chão.

O Pilates concentra seu foco no fortalecimento dos músculos profundos, no alinhamento do corpo e na respiração.

A nova modalidade fitness combina oito corridas de 1 km intercaladas com oito estações de exercícios diferentes que testam a força e o cardio. A beleza do HYROX é que nenhum dos exercícios é tecnicamente complexo e você compete contra o relógio, sendo muito fácil para iniciantes. Não à toa está se tornando uma febre em todo o mundo.

Acessórios como halteres, sinos de chaleira e bolas podem ser usados pra dar mais variedade aos treinos. Essas são ferramentas que acrescentam variedade de movimentos e isolam diferentes grupos musculares. As faixas de resistência de borracha também são usadas com muita frequência, ajudando a atingir diferentes partes do corpo.

E se quiser ficar em casa? Não há problema algum. Com um pouco de equipamento e um aplicativo de treinamento, você pode facilmente realizar ótimos exercícios na sala, no quarto ou na varanda. Você tem alguma desculpa? Nenhuma - há tantas maneiras diferentes de fazer exercícios e ficar em forma que você certamente encontrará algo que se encaixe na rotina.

