: o Gran Paradiso, na Itália, e o Matterhorn, na fronteira com a Suíça. Seu próximo objetivo será o topo do Ojos del Salado, maior montanha do Chile e vulcão mais alto do planeta.

+ Antes, assista à saga da ultramaratonista subindo as montanhas nos alpes em menos de 24 horas. É só clicar no player abaixo e pronto!

+ Antes, assista à saga da ultramaratonista subindo as montanhas nos alpes em menos de 24 horas. É só clicar no player abaixo e pronto!

+ Antes, assista à saga da ultramaratonista subindo as montanhas nos alpes em menos de 24 horas. É só clicar no player abaixo e pronto!

Foco na rotina