10 momentos, 10 fotos: o incrível Brasileirão do Braga

A temporada 2020 vai deixar saudade. Jogando o fino da bola, o Red Bul Bragantino terminou o Campeonato Brasileiro em décimo lugar e garantiu vaga na Copa Sul-Americana, primeiro torneio internacional que o time vai disputar desde 1996 . Bora então reviver em dez fotos os melhores momentos dessa incrível jornada?

2 x 1 Fluminense

Nabi Abi Chedi, 19 de agosto

Que estreia, Luis Phelipe! © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Foi com uma patada de fora da área que o estreante da noite, Luis Phelipe, atacante emprestado pelo Red Bull Salzburg, marcou o gol da primeira vitória do Red Bull Bragantino no seu retorno à Série A, por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Nabizão, pela quarta rodada. Nas três primeiras partidas, o Massa Bruta havia marcado apenas dois pontos.

1 x 2 Palmeiras

Nabi Abi Chedid, 6 de setembro

O bom filho à casa torna © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

A derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, na sexta rodada, afunda a equipe no Z4 e cai pesado para o técnico Felipe Conceição, que deixa o cargo. Em seu lugar, chega Maurício Barbieri, treinador com passado Toro Loko: ele treinou o Red Bull Brasil entre 2013 e 2017. Barbieri assume a prancheta com derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, mas em pouco tempo coloca o time na disputa por vaga na Copa Sul-Americana.

4 x 0 Bahia

Nabi Abi Chedid, 20 de novembro

O goleiro Douglas, do Bahia, viu essa cena se repetir algumas vezes © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Faltava uma vitória mais folgada para o Braga mostrar a que veio no Brasileiro. E ela aconteceu na 22ª rodada, contra o Bahia. Em 20 minutos de bolando, Claudinho (duas vezes) e Ytalo abriram 3 a 0. No segundo tempo, Helinho fechou a goleada por 4 a 0. O placar fez o Massa Bruta pegar o elevador e subir algumas posições, se afastando do Z4.

0 x 1 Athletico Paranaense

Nabi Abi Chedid, 20 de janeiro

Marcelo Veiga deixou saudades © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Técnico com mais jogos no comando do Braga (516 em sete passagens), Marcelo Veiga morreu em dezembro, aos 56 anos. No jogo contra o Athletico Paranaense, o Nabizão foi decorado com algumas faixas em homenagem a ele, e os jogadores do Massa Bruta entraram em campo com o nome do treinador às costas.

4 x 2 São Paulo

Nabi Abi Chedid, 6 de janeiro

Ytalo deitou e rolou contra o São Paulo © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O que você faria de importante em 18 minutos? O Red Bull Bragantino conseguiu marcar três gols no São Paulo, então líder do campeonato, em jogo válido pela 28ª rodada. Ao final dos primeiros 45 minutos, o Braga já vencia por 4 a 1, gols de Fabrício Bruno, Claudinho, Raul e Artur. O São Paulo ainda diminuiu pra 4 a 2 no final da partida, mas essa apresentação insana colocou o Braga numa outra prateleira dentro do campeonato.

2 x 0 Corinthians

Neo Química Arena, 25 de janeiro

Vitória sobre o Corinthians deixou o Massa Bruta com um pé e meio no G10 © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O Massa Bruta ainda não havia perdido em quatro jogos feitos em 2021. Na 32ª rodada, o teste de fogo contra o Corinthians, na Arena. Completamente dominante, o time de Barbieri colocou o rival na roda e venceu por 2 a 0. Cinco jogos de invencibilidade e o G10 cada vez mais próximo.

2 x 0 Atlético-GO

Nabi Abi Chedid, 3 de fevereiro

Camisa 100 e faixa © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Claudinho chegou aos 100 jogos pelo Braga no duelo contra o Atlético-GO, na 34ª rodada, e teve até camisa pra celebrar essa marca. Só pra variar, o camisa 10 (ou 100), deixou o seu golzinho na vitória por 2 a 0 e entrou e vez na briga pela artilharia do Brasileiro, com 17 gols.

1 x 1 Flamengo

Nabi Abi Chedid, 7 de fevereiro

Sem derrotas para times cariocas neste Brasileirão © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Nos anos 90, o Braga foi apelidado por alguns jornais de Bragança Paulista de Rei do Rio, por causa do retrospecto positivo contra times cariocas pelo Brasileirão. E não é que o clube manteve a fama 22 anos após a sua última participação na Série A? Em oito jogos contra Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, foram três vitórias (incluindo um 4 a 1 sobre o Vasco) e cinco empates.

0 x 0 Sport

Ilha do Retiro, 15 de fevereiro

Ytalo tentou até de bicicleta, mas o 0 a 0 se manteve na Ilha do Retiro © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Com o empate em 0 a 0 contra o Sport, na Ilha do Retiro, o Braga chegou a 49 pontos e se classificou para a Copa Sul-Americana 2021. Assim, o clube voltará a disputar uma competição sul-americana após 25 anos . É o Massa Bruta tirando o passaporte da gaveta.

Claudinho está rindo à toa © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Claudinho foi o dono da bola no Brasileirão 2020. Ele quebrou o recorde de gols marcados por um jogador do Braga em uma única edição da Série A, e ainda fechou o torneio dividindo a artilharia com Luciano, do São Paulo, com 18 gols. Olho nele, Tite!