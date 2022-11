Alegria nas pernas: o (ótimo) ataque sub-23 do Red Bull Salzburg

Nascido na Nigéria, Junior Adamu virou objeto de desejo da seleção austríaca antes mesmo de completar 20 anos. Em 2019, quando ainda jogava pelo FC Liefering, equipe satélite do Red Bull Salzburg , o jogador recebeu da federação do país o convite para se naturalizar. Assim foi feito. Dois anos depois, Adamu fazia sua estreia pela seleção austríaca. A ascensão no Red Bull Salzburg foi meteórica: em sua primeira temporada completa com a equipe, em 2021/2022, marcou nove gols, incluindo o do empate em 1 a 1 com o Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões.