, seguiu os passos do pai no ofício de marcar gols, mas só vingou mesmo quando largou a terceira divisão da Inglaterra para tentar a sorte no

O futebol corre nas veias da família Wright. O pai, Ian, foi um dos maiores atacantes da história do Arsenal. O filho mais velho, Shaun Phillips, jogou como meia e fez relativo sucesso no Manchester City. O caçula,

A carreira de Bradley começou no Manchester City no início dos anos 2000. Pelo time principal dos Citizens, entrou em campo poucas vezes e, depois de apenas uma temporada, foi dispensado. Na sequência, Bradley peregrinou atrás de um clube onde pudesse ser protagonista. Passou por Southampton FC, Plymouth Argyle, Charlton e Brendfort sem deixar muitas saudades. Aos 27 anos, o bonde da seleção inglesa e de um clube da elite da Inglaterra parecia ter passado. Foi neste momento que o atacante decidiu furar a bolha e buscar um outro centro para mostrar o seu futebol. O destino foi a MLS .

Os irmãos Bradley e Shaun estiveram juntos nos elencos do Manchester City em 2004-2005 e do NYRB em 2015-2016.